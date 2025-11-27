シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Al5381AxiSelect
Maria Eduarda Campanha De Rezende

Al5381AxiSelect

Maria Eduarda Campanha De Rezende
レビュー0件
信頼性
78週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 38%
Axi-US05-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 295
利益トレード:
1 018 (78.61%)
損失トレード:
277 (21.39%)
ベストトレード:
22.56 USD
最悪のトレード:
-51.76 USD
総利益:
1 754.33 USD (163 913 pips)
総損失:
-1 056.76 USD (97 202 pips)
最大連続の勝ち:
41 (165.39 USD)
最大連続利益:
165.39 USD (41)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
84.26%
最大入金額:
6.47%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
5.19
長いトレード:
557 (43.01%)
短いトレード:
738 (56.99%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
0.54 USD
平均利益:
1.72 USD
平均損失:
-3.82 USD
最大連続の負け:
26 (-4.78 USD)
最大連続損失:
-85.65 USD (3)
月間成長:
2.33%
年間予想:
28.29%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.88 USD
最大の:
134.35 USD (21.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.65% (134.35 USD)
エクイティによる:
4.70% (182.68 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.pro 435
GBPUSD.pro 139
EURUSD.pro 135
AUDCAD.pro 121
USDJPY.pro 59
GBPJPY.pro 55
AUDUSD.pro 49
GBPNZD.pro 31
USDCHF.pro 30
EURCAD.pro 27
GBPCHF.pro 24
CHFJPY.pro 21
AUDNZD.pro 20
NZDJPY.pro 20
GBPAUD.pro 16
NZDCAD.pro 16
AUDCHF.pro 14
EURGBP.pro 14
EURJPY.pro 13
USDCAD.pro 12
EURCHF.pro 9
NZDUSD.pro 7
CADJPY.pro 6
EURNZD.pro 6
EURAUD.pro 5
AUDJPY.pro 5
CADCHF.pro 4
GBPCAD.pro 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.pro 116
GBPUSD.pro -17
EURUSD.pro 109
AUDCAD.pro 66
USDJPY.pro -18
GBPJPY.pro 73
AUDUSD.pro 71
GBPNZD.pro 75
USDCHF.pro 33
EURCAD.pro 29
GBPCHF.pro 56
CHFJPY.pro 24
AUDNZD.pro -3
NZDJPY.pro 12
GBPAUD.pro 8
NZDCAD.pro 18
AUDCHF.pro 11
EURGBP.pro 19
EURJPY.pro 11
USDCAD.pro -20
EURCHF.pro 8
NZDUSD.pro 7
CADJPY.pro 3
EURNZD.pro 3
EURAUD.pro 2
AUDJPY.pro 3
CADCHF.pro 0
GBPCAD.pro 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.pro 12K
GBPUSD.pro -978
EURUSD.pro 10K
AUDCAD.pro 9.2K
USDJPY.pro -3.8K
GBPJPY.pro 9.4K
AUDUSD.pro 5.3K
GBPNZD.pro 7.4K
USDCHF.pro 1.7K
EURCAD.pro 3K
GBPCHF.pro 2.6K
CHFJPY.pro 3.7K
AUDNZD.pro -218
NZDJPY.pro 144
GBPAUD.pro 754
NZDCAD.pro 2.3K
AUDCHF.pro 846
EURGBP.pro 507
EURJPY.pro 1.8K
USDCAD.pro -2.5K
EURCHF.pro 734
NZDUSD.pro 779
CADJPY.pro 534
EURNZD.pro 621
EURAUD.pro 27
AUDJPY.pro 492
CADCHF.pro 181
GBPCAD.pro 232
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +22.56 USD
最悪のトレード: -52 USD
最大連続の勝ち: 41
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +165.39 USD
最大連続損失: -4.78 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US05-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.10 08:25
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 19:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 19:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.27 19:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 19:23
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 3.71% of days out of 512 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 18:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 18:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 18:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
