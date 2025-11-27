- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 295
利益トレード:
1 018 (78.61%)
損失トレード:
277 (21.39%)
ベストトレード:
22.56 USD
最悪のトレード:
-51.76 USD
総利益:
1 754.33 USD (163 913 pips)
総損失:
-1 056.76 USD (97 202 pips)
最大連続の勝ち:
41 (165.39 USD)
最大連続利益:
165.39 USD (41)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
84.26%
最大入金額:
6.47%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
5.19
長いトレード:
557 (43.01%)
短いトレード:
738 (56.99%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
0.54 USD
平均利益:
1.72 USD
平均損失:
-3.82 USD
最大連続の負け:
26 (-4.78 USD)
最大連続損失:
-85.65 USD (3)
月間成長:
2.33%
年間予想:
28.29%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.88 USD
最大の:
134.35 USD (21.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.65% (134.35 USD)
エクイティによる:
4.70% (182.68 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|435
|GBPUSD.pro
|139
|EURUSD.pro
|135
|AUDCAD.pro
|121
|USDJPY.pro
|59
|GBPJPY.pro
|55
|AUDUSD.pro
|49
|GBPNZD.pro
|31
|USDCHF.pro
|30
|EURCAD.pro
|27
|GBPCHF.pro
|24
|CHFJPY.pro
|21
|AUDNZD.pro
|20
|NZDJPY.pro
|20
|GBPAUD.pro
|16
|NZDCAD.pro
|16
|AUDCHF.pro
|14
|EURGBP.pro
|14
|EURJPY.pro
|13
|USDCAD.pro
|12
|EURCHF.pro
|9
|NZDUSD.pro
|7
|CADJPY.pro
|6
|EURNZD.pro
|6
|EURAUD.pro
|5
|AUDJPY.pro
|5
|CADCHF.pro
|4
|GBPCAD.pro
|2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.pro
|116
|GBPUSD.pro
|-17
|EURUSD.pro
|109
|AUDCAD.pro
|66
|USDJPY.pro
|-18
|GBPJPY.pro
|73
|AUDUSD.pro
|71
|GBPNZD.pro
|75
|USDCHF.pro
|33
|EURCAD.pro
|29
|GBPCHF.pro
|56
|CHFJPY.pro
|24
|AUDNZD.pro
|-3
|NZDJPY.pro
|12
|GBPAUD.pro
|8
|NZDCAD.pro
|18
|AUDCHF.pro
|11
|EURGBP.pro
|19
|EURJPY.pro
|11
|USDCAD.pro
|-20
|EURCHF.pro
|8
|NZDUSD.pro
|7
|CADJPY.pro
|3
|EURNZD.pro
|3
|EURAUD.pro
|2
|AUDJPY.pro
|3
|CADCHF.pro
|0
|GBPCAD.pro
|2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.pro
|12K
|GBPUSD.pro
|-978
|EURUSD.pro
|10K
|AUDCAD.pro
|9.2K
|USDJPY.pro
|-3.8K
|GBPJPY.pro
|9.4K
|AUDUSD.pro
|5.3K
|GBPNZD.pro
|7.4K
|USDCHF.pro
|1.7K
|EURCAD.pro
|3K
|GBPCHF.pro
|2.6K
|CHFJPY.pro
|3.7K
|AUDNZD.pro
|-218
|NZDJPY.pro
|144
|GBPAUD.pro
|754
|NZDCAD.pro
|2.3K
|AUDCHF.pro
|846
|EURGBP.pro
|507
|EURJPY.pro
|1.8K
|USDCAD.pro
|-2.5K
|EURCHF.pro
|734
|NZDUSD.pro
|779
|CADJPY.pro
|534
|EURNZD.pro
|621
|EURAUD.pro
|27
|AUDJPY.pro
|492
|CADCHF.pro
|181
|GBPCAD.pro
|232
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +22.56 USD
最悪のトレード: -52 USD
最大連続の勝ち: 41
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +165.39 USD
最大連続損失: -4.78 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US05-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし
