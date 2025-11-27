SegnaliSezioni
Maria Eduarda Campanha De Rezende

Al5381AxiSelect

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 recensioni
Affidabilità
74 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 35%
Axi-US05-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 241
Profit Trade:
966 (77.84%)
Loss Trade:
275 (22.16%)
Best Trade:
22.56 USD
Worst Trade:
-51.76 USD
Profitto lordo:
1 665.23 USD (158 316 pips)
Perdita lorda:
-1 054.61 USD (96 991 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (165.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
165.39 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.30%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
4.54
Long Trade:
550 (44.32%)
Short Trade:
691 (55.68%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
0.49 USD
Profitto medio:
1.72 USD
Perdita media:
-3.83 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-4.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-85.65 USD (3)
Crescita mensile:
-0.07%
Previsione annuale:
-0.90%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.88 USD
Massimale:
134.35 USD (21.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.65% (134.35 USD)
Per equità:
0.02% (0.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 434
GBPUSD.pro 139
AUDCAD.pro 121
EURUSD.pro 97
USDJPY.pro 59
GBPJPY.pro 55
AUDUSD.pro 41
GBPNZD.pro 31
EURCAD.pro 27
USDCHF.pro 24
GBPCHF.pro 24
CHFJPY.pro 21
AUDNZD.pro 20
NZDJPY.pro 20
NZDCAD.pro 16
GBPAUD.pro 15
AUDCHF.pro 14
EURGBP.pro 14
EURJPY.pro 13
USDCAD.pro 12
EURCHF.pro 9
NZDUSD.pro 7
CADJPY.pro 6
EURNZD.pro 6
EURAUD.pro 5
AUDJPY.pro 5
CADCHF.pro 4
GBPCAD.pro 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro 114
GBPUSD.pro -17
AUDCAD.pro 66
EURUSD.pro 60
USDJPY.pro -18
GBPJPY.pro 73
AUDUSD.pro 46
GBPNZD.pro 75
EURCAD.pro 29
USDCHF.pro 23
GBPCHF.pro 56
CHFJPY.pro 24
AUDNZD.pro -3
NZDJPY.pro 12
NZDCAD.pro 18
GBPAUD.pro 6
AUDCHF.pro 11
EURGBP.pro 19
EURJPY.pro 11
USDCAD.pro -20
EURCHF.pro 8
NZDUSD.pro 7
CADJPY.pro 3
EURNZD.pro 3
EURAUD.pro 2
AUDJPY.pro 3
CADCHF.pro 0
GBPCAD.pro 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro 12K
GBPUSD.pro -978
AUDCAD.pro 9.2K
EURUSD.pro 7.4K
USDJPY.pro -3.8K
GBPJPY.pro 9.4K
AUDUSD.pro 4K
GBPNZD.pro 7.4K
EURCAD.pro 3K
USDCHF.pro 933
GBPCHF.pro 2.6K
CHFJPY.pro 3.7K
AUDNZD.pro -218
NZDJPY.pro 144
NZDCAD.pro 2.3K
GBPAUD.pro 636
AUDCHF.pro 846
EURGBP.pro 507
EURJPY.pro 1.8K
USDCAD.pro -2.5K
EURCHF.pro 734
NZDUSD.pro 779
CADJPY.pro 534
EURNZD.pro 621
EURAUD.pro 27
AUDJPY.pro 492
CADCHF.pro 181
GBPCAD.pro 232
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.56 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +165.39 USD
Massima perdita consecutiva: -4.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US05-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.11.27 19:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 19:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.27 19:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 19:23
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 3.71% of days out of 512 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 18:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 18:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 18:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Al5381AxiSelect
30USD al mese
35%
0
0
USD
3.9K
USD
74
85%
1 241
77%
100%
1.57
0.49
USD
13%
1:100
