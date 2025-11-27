SignalsSections
Maria Eduarda Campanha De Rezende

Al5381AxiSelect

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 reviews
Reliability
77 weeks
0 / 0 USD
growth since 2024 38%
Axi-US05-Live
1:100
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 293
Profit Trades:
1 016 (78.57%)
Loss Trades:
277 (21.42%)
Best trade:
22.56 USD
Worst trade:
-51.76 USD
Gross Profit:
1 750.11 USD (163 604 pips)
Gross Loss:
-1 056.76 USD (97 202 pips)
Maximum consecutive wins:
41 (165.39 USD)
Maximal consecutive profit:
165.39 USD (41)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading activity:
82.47%
Max deposit load:
6.47%
Latest trade:
4 hours ago
Trades per week:
36
Avg holding time:
17 hours
Recovery Factor:
5.16
Long Trades:
555 (42.92%)
Short Trades:
738 (57.08%)
Profit Factor:
1.66
Expected Payoff:
0.54 USD
Average Profit:
1.72 USD
Average Loss:
-3.82 USD
Maximum consecutive losses:
26 (-4.78 USD)
Maximal consecutive loss:
-85.65 USD (3)
Monthly growth:
2.31%
Annual Forecast:
27.99%
Algo trading:
85%
Drawdown by balance:
Absolute:
16.88 USD
Maximal:
134.35 USD (21.44%)
Relative drawdown:
By Balance:
12.65% (134.35 USD)
By Equity:
4.70% (182.68 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD.pro 435
GBPUSD.pro 139
EURUSD.pro 135
AUDCAD.pro 121
USDJPY.pro 59
GBPJPY.pro 55
AUDUSD.pro 49
GBPNZD.pro 31
USDCHF.pro 28
EURCAD.pro 27
GBPCHF.pro 24
CHFJPY.pro 21
AUDNZD.pro 20
NZDJPY.pro 20
GBPAUD.pro 16
NZDCAD.pro 16
AUDCHF.pro 14
EURGBP.pro 14
EURJPY.pro 13
USDCAD.pro 12
EURCHF.pro 9
NZDUSD.pro 7
CADJPY.pro 6
EURNZD.pro 6
EURAUD.pro 5
AUDJPY.pro 5
CADCHF.pro 4
GBPCAD.pro 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 116
GBPUSD.pro -17
EURUSD.pro 109
AUDCAD.pro 66
USDJPY.pro -18
GBPJPY.pro 73
AUDUSD.pro 71
GBPNZD.pro 75
USDCHF.pro 28
EURCAD.pro 29
GBPCHF.pro 56
CHFJPY.pro 24
AUDNZD.pro -3
NZDJPY.pro 12
GBPAUD.pro 8
NZDCAD.pro 18
AUDCHF.pro 11
EURGBP.pro 19
EURJPY.pro 11
USDCAD.pro -20
EURCHF.pro 8
NZDUSD.pro 7
CADJPY.pro 3
EURNZD.pro 3
EURAUD.pro 2
AUDJPY.pro 3
CADCHF.pro 0
GBPCAD.pro 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 12K
GBPUSD.pro -978
EURUSD.pro 10K
AUDCAD.pro 9.2K
USDJPY.pro -3.8K
GBPJPY.pro 9.4K
AUDUSD.pro 5.3K
GBPNZD.pro 7.4K
USDCHF.pro 1.4K
EURCAD.pro 3K
GBPCHF.pro 2.6K
CHFJPY.pro 3.7K
AUDNZD.pro -218
NZDJPY.pro 144
GBPAUD.pro 754
NZDCAD.pro 2.3K
AUDCHF.pro 846
EURGBP.pro 507
EURJPY.pro 1.8K
USDCAD.pro -2.5K
EURCHF.pro 734
NZDUSD.pro 779
CADJPY.pro 534
EURNZD.pro 621
EURAUD.pro 27
AUDJPY.pro 492
CADCHF.pro 181
GBPCAD.pro 232
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +22.56 USD
Worst trade: -52 USD
Maximum consecutive wins: 41
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +165.39 USD
Maximal consecutive loss: -4.78 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Axi-US05-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.12.10 08:25
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 19:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 19:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.27 19:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 19:23
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 3.71% of days out of 512 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 18:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 18:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 18:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
