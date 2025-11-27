SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Al5381AxiSelect
Maria Eduarda Campanha De Rezende

Al5381AxiSelect

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
78 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 39%
Axi-US05-Live
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 298
Gewinntrades:
1 021 (78.65%)
Verlusttrades:
277 (21.34%)
Bester Trade:
22.56 USD
Schlechtester Trade:
-51.76 USD
Bruttoprofit:
1 761.41 USD (164 365 pips)
Bruttoverlust:
-1 056.76 USD (97 202 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (165.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
165.39 USD (41)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
85.29%
Max deposit load:
6.47%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
5.24
Long-Positionen:
559 (43.07%)
Short-Positionen:
739 (56.93%)
Profit-Faktor:
1.67
Mathematische Gewinnerwartung:
0.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
26 (-4.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-85.65 USD (3)
Wachstum pro Monat :
2.48%
Jahresprognose:
30.12%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
16.88 USD
Maximaler:
134.35 USD (21.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.65% (134.35 USD)
Kapital:
4.70% (182.68 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.pro 435
GBPUSD.pro 139
EURUSD.pro 135
AUDCAD.pro 121
USDJPY.pro 59
GBPJPY.pro 55
AUDUSD.pro 50
USDCHF.pro 32
GBPNZD.pro 31
EURCAD.pro 27
GBPCHF.pro 24
CHFJPY.pro 21
AUDNZD.pro 20
NZDJPY.pro 20
GBPAUD.pro 16
NZDCAD.pro 16
AUDCHF.pro 14
EURGBP.pro 14
EURJPY.pro 13
USDCAD.pro 12
EURCHF.pro 9
NZDUSD.pro 7
CADJPY.pro 6
EURNZD.pro 6
EURAUD.pro 5
AUDJPY.pro 5
CADCHF.pro 4
GBPCAD.pro 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 116
GBPUSD.pro -17
EURUSD.pro 109
AUDCAD.pro 66
USDJPY.pro -18
GBPJPY.pro 73
AUDUSD.pro 74
USDCHF.pro 37
GBPNZD.pro 75
EURCAD.pro 29
GBPCHF.pro 56
CHFJPY.pro 24
AUDNZD.pro -3
NZDJPY.pro 12
GBPAUD.pro 8
NZDCAD.pro 18
AUDCHF.pro 11
EURGBP.pro 19
EURJPY.pro 11
USDCAD.pro -20
EURCHF.pro 8
NZDUSD.pro 7
CADJPY.pro 3
EURNZD.pro 3
EURAUD.pro 2
AUDJPY.pro 3
CADCHF.pro 0
GBPCAD.pro 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 12K
GBPUSD.pro -978
EURUSD.pro 10K
AUDCAD.pro 9.2K
USDJPY.pro -3.8K
GBPJPY.pro 9.4K
AUDUSD.pro 5.5K
USDCHF.pro 2K
GBPNZD.pro 7.4K
EURCAD.pro 3K
GBPCHF.pro 2.6K
CHFJPY.pro 3.7K
AUDNZD.pro -218
NZDJPY.pro 144
GBPAUD.pro 754
NZDCAD.pro 2.3K
AUDCHF.pro 846
EURGBP.pro 507
EURJPY.pro 1.8K
USDCAD.pro -2.5K
EURCHF.pro 734
NZDUSD.pro 779
CADJPY.pro 534
EURNZD.pro 621
EURAUD.pro 27
AUDJPY.pro 492
CADCHF.pro 181
GBPCAD.pro 232
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +22.56 USD
Schlechtester Trade: -52 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 41
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +165.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.78 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US05-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.10 08:25
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 19:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 19:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.27 19:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 19:23
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 3.71% of days out of 512 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 18:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 18:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 18:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Al5381AxiSelect
30 USD pro Monat
39%
0
0
USD
3.9K
USD
78
85%
1 298
78%
85%
1.66
0.54
USD
13%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.