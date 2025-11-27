- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 293
盈利交易:
1 016 (78.57%)
亏损交易:
277 (21.42%)
最好交易:
22.56 USD
最差交易:
-51.76 USD
毛利:
1 750.11 USD (163 604 pips)
毛利亏损:
-1 056.76 USD (97 202 pips)
最大连续赢利:
41 (165.39 USD)
最大连续盈利:
165.39 USD (41)
夏普比率:
0.11
交易活动:
84.26%
最大入金加载:
6.47%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
36
平均持有时间:
17 小时
采收率:
5.16
长期交易:
555 (42.92%)
短期交易:
738 (57.08%)
利润因子:
1.66
预期回报:
0.54 USD
平均利润:
1.72 USD
平均损失:
-3.82 USD
最大连续失误:
26 (-4.78 USD)
最大连续亏损:
-85.65 USD (3)
每月增长:
2.31%
年度预测:
27.99%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
16.88 USD
最大值:
134.35 USD (21.44%)
相对跌幅:
结余:
12.65% (134.35 USD)
净值:
4.70% (182.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|435
|GBPUSD.pro
|139
|EURUSD.pro
|135
|AUDCAD.pro
|121
|USDJPY.pro
|59
|GBPJPY.pro
|55
|AUDUSD.pro
|49
|GBPNZD.pro
|31
|USDCHF.pro
|28
|EURCAD.pro
|27
|GBPCHF.pro
|24
|CHFJPY.pro
|21
|AUDNZD.pro
|20
|NZDJPY.pro
|20
|GBPAUD.pro
|16
|NZDCAD.pro
|16
|AUDCHF.pro
|14
|EURGBP.pro
|14
|EURJPY.pro
|13
|USDCAD.pro
|12
|EURCHF.pro
|9
|NZDUSD.pro
|7
|CADJPY.pro
|6
|EURNZD.pro
|6
|EURAUD.pro
|5
|AUDJPY.pro
|5
|CADCHF.pro
|4
|GBPCAD.pro
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.pro
|116
|GBPUSD.pro
|-17
|EURUSD.pro
|109
|AUDCAD.pro
|66
|USDJPY.pro
|-18
|GBPJPY.pro
|73
|AUDUSD.pro
|71
|GBPNZD.pro
|75
|USDCHF.pro
|28
|EURCAD.pro
|29
|GBPCHF.pro
|56
|CHFJPY.pro
|24
|AUDNZD.pro
|-3
|NZDJPY.pro
|12
|GBPAUD.pro
|8
|NZDCAD.pro
|18
|AUDCHF.pro
|11
|EURGBP.pro
|19
|EURJPY.pro
|11
|USDCAD.pro
|-20
|EURCHF.pro
|8
|NZDUSD.pro
|7
|CADJPY.pro
|3
|EURNZD.pro
|3
|EURAUD.pro
|2
|AUDJPY.pro
|3
|CADCHF.pro
|0
|GBPCAD.pro
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.pro
|12K
|GBPUSD.pro
|-978
|EURUSD.pro
|10K
|AUDCAD.pro
|9.2K
|USDJPY.pro
|-3.8K
|GBPJPY.pro
|9.4K
|AUDUSD.pro
|5.3K
|GBPNZD.pro
|7.4K
|USDCHF.pro
|1.4K
|EURCAD.pro
|3K
|GBPCHF.pro
|2.6K
|CHFJPY.pro
|3.7K
|AUDNZD.pro
|-218
|NZDJPY.pro
|144
|GBPAUD.pro
|754
|NZDCAD.pro
|2.3K
|AUDCHF.pro
|846
|EURGBP.pro
|507
|EURJPY.pro
|1.8K
|USDCAD.pro
|-2.5K
|EURCHF.pro
|734
|NZDUSD.pro
|779
|CADJPY.pro
|534
|EURNZD.pro
|621
|EURAUD.pro
|27
|AUDJPY.pro
|492
|CADCHF.pro
|181
|GBPCAD.pro
|232
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.56 USD
最差交易: -52 USD
最大连续赢利: 41
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +165.39 USD
最大连续亏损: -4.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US05-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
38%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
77
85%
1 293
78%
84%
1.65
0.54
USD
USD
13%
1:100