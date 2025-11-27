SinyallerBölümler
Maria Eduarda Campanha De Rezende

Al5381AxiSelect

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 inceleme
Güvenilirlik
74 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 35%
Axi-US05-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 241
Kârla kapanan işlemler:
966 (77.84%)
Zararla kapanan işlemler:
275 (22.16%)
En iyi işlem:
22.56 USD
En kötü işlem:
-51.76 USD
Brüt kâr:
1 665.23 USD (158 316 pips)
Brüt zarar:
-1 054.61 USD (96 991 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (165.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
165.39 USD (41)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.30%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
4.54
Alış işlemleri:
550 (44.32%)
Satış işlemleri:
691 (55.68%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
0.49 USD
Ortalama kâr:
1.72 USD
Ortalama zarar:
-3.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-4.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-85.65 USD (3)
Aylık büyüme:
-0.07%
Yıllık tahmin:
-0.90%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.88 USD
Maksimum:
134.35 USD (21.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.65% (134.35 USD)
Varlığa göre:
0.02% (0.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 434
GBPUSD.pro 139
AUDCAD.pro 121
EURUSD.pro 97
USDJPY.pro 59
GBPJPY.pro 55
AUDUSD.pro 41
GBPNZD.pro 31
EURCAD.pro 27
USDCHF.pro 24
GBPCHF.pro 24
CHFJPY.pro 21
AUDNZD.pro 20
NZDJPY.pro 20
NZDCAD.pro 16
GBPAUD.pro 15
AUDCHF.pro 14
EURGBP.pro 14
EURJPY.pro 13
USDCAD.pro 12
EURCHF.pro 9
NZDUSD.pro 7
CADJPY.pro 6
EURNZD.pro 6
EURAUD.pro 5
AUDJPY.pro 5
CADCHF.pro 4
GBPCAD.pro 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro 114
GBPUSD.pro -17
AUDCAD.pro 66
EURUSD.pro 60
USDJPY.pro -18
GBPJPY.pro 73
AUDUSD.pro 46
GBPNZD.pro 75
EURCAD.pro 29
USDCHF.pro 23
GBPCHF.pro 56
CHFJPY.pro 24
AUDNZD.pro -3
NZDJPY.pro 12
NZDCAD.pro 18
GBPAUD.pro 6
AUDCHF.pro 11
EURGBP.pro 19
EURJPY.pro 11
USDCAD.pro -20
EURCHF.pro 8
NZDUSD.pro 7
CADJPY.pro 3
EURNZD.pro 3
EURAUD.pro 2
AUDJPY.pro 3
CADCHF.pro 0
GBPCAD.pro 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro 12K
GBPUSD.pro -978
AUDCAD.pro 9.2K
EURUSD.pro 7.4K
USDJPY.pro -3.8K
GBPJPY.pro 9.4K
AUDUSD.pro 4K
GBPNZD.pro 7.4K
EURCAD.pro 3K
USDCHF.pro 933
GBPCHF.pro 2.6K
CHFJPY.pro 3.7K
AUDNZD.pro -218
NZDJPY.pro 144
NZDCAD.pro 2.3K
GBPAUD.pro 636
AUDCHF.pro 846
EURGBP.pro 507
EURJPY.pro 1.8K
USDCAD.pro -2.5K
EURCHF.pro 734
NZDUSD.pro 779
CADJPY.pro 534
EURNZD.pro 621
EURAUD.pro 27
AUDJPY.pro 492
CADCHF.pro 181
GBPCAD.pro 232
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.56 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +165.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.78 USD

2025.11.27 19:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 19:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.27 19:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 19:23
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 3.71% of days out of 512 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 18:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 18:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 18:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.