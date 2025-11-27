SignauxSections
Maria Eduarda Campanha De Rezende

Al5381AxiSelect

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 avis
Fiabilité
74 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 35%
Axi-US05-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 241
Bénéfice trades:
966 (77.84%)
Perte trades:
275 (22.16%)
Meilleure transaction:
22.56 USD
Pire transaction:
-51.76 USD
Bénéfice brut:
1 665.23 USD (158 316 pips)
Perte brute:
-1 054.61 USD (96 991 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (165.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
165.39 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.30%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
4.54
Longs trades:
550 (44.32%)
Courts trades:
691 (55.68%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
0.49 USD
Bénéfice moyen:
1.72 USD
Perte moyenne:
-3.83 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-4.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-85.65 USD (3)
Croissance mensuelle:
-0.07%
Prévision annuelle:
-0.90%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16.88 USD
Maximal:
134.35 USD (21.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.65% (134.35 USD)
Par fonds propres:
0.02% (0.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 434
GBPUSD.pro 139
AUDCAD.pro 121
EURUSD.pro 97
USDJPY.pro 59
GBPJPY.pro 55
AUDUSD.pro 41
GBPNZD.pro 31
EURCAD.pro 27
USDCHF.pro 24
GBPCHF.pro 24
CHFJPY.pro 21
AUDNZD.pro 20
NZDJPY.pro 20
NZDCAD.pro 16
GBPAUD.pro 15
AUDCHF.pro 14
EURGBP.pro 14
EURJPY.pro 13
USDCAD.pro 12
EURCHF.pro 9
NZDUSD.pro 7
CADJPY.pro 6
EURNZD.pro 6
EURAUD.pro 5
AUDJPY.pro 5
CADCHF.pro 4
GBPCAD.pro 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 114
GBPUSD.pro -17
AUDCAD.pro 66
EURUSD.pro 60
USDJPY.pro -18
GBPJPY.pro 73
AUDUSD.pro 46
GBPNZD.pro 75
EURCAD.pro 29
USDCHF.pro 23
GBPCHF.pro 56
CHFJPY.pro 24
AUDNZD.pro -3
NZDJPY.pro 12
NZDCAD.pro 18
GBPAUD.pro 6
AUDCHF.pro 11
EURGBP.pro 19
EURJPY.pro 11
USDCAD.pro -20
EURCHF.pro 8
NZDUSD.pro 7
CADJPY.pro 3
EURNZD.pro 3
EURAUD.pro 2
AUDJPY.pro 3
CADCHF.pro 0
GBPCAD.pro 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 12K
GBPUSD.pro -978
AUDCAD.pro 9.2K
EURUSD.pro 7.4K
USDJPY.pro -3.8K
GBPJPY.pro 9.4K
AUDUSD.pro 4K
GBPNZD.pro 7.4K
EURCAD.pro 3K
USDCHF.pro 933
GBPCHF.pro 2.6K
CHFJPY.pro 3.7K
AUDNZD.pro -218
NZDJPY.pro 144
NZDCAD.pro 2.3K
GBPAUD.pro 636
AUDCHF.pro 846
EURGBP.pro 507
EURJPY.pro 1.8K
USDCAD.pro -2.5K
EURCHF.pro 734
NZDUSD.pro 779
CADJPY.pro 534
EURNZD.pro 621
EURAUD.pro 27
AUDJPY.pro 492
CADCHF.pro 181
GBPCAD.pro 232
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22.56 USD
Pire transaction: -52 USD
Gains consécutifs maximales: 41
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +165.39 USD
Perte consécutive maximale: -4.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US05-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.11.27 19:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 19:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.27 19:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 19:23
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 3.71% of days out of 512 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 18:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 18:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 18:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
