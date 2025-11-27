СигналыРазделы
Maria Eduarda Campanha De Rezende

Al5381AxiSelect

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 отзывов
Надежность
77 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 38%
Axi-US05-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 293
Прибыльных трейдов:
1 016 (78.57%)
Убыточных трейдов:
277 (21.42%)
Лучший трейд:
22.56 USD
Худший трейд:
-51.76 USD
Общая прибыль:
1 750.11 USD (163 604 pips)
Общий убыток:
-1 056.76 USD (97 202 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (165.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
165.39 USD (41)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
82.47%
Макс. загрузка депозита:
6.47%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
5.16
Длинных трейдов:
555 (42.92%)
Коротких трейдов:
738 (57.08%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
1.72 USD
Средний убыток:
-3.82 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-4.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-85.65 USD (3)
Прирост в месяц:
2.31%
Годовой прогноз:
27.99%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.88 USD
Максимальная:
134.35 USD (21.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.65% (134.35 USD)
По эквити:
4.70% (182.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.pro 435
GBPUSD.pro 139
EURUSD.pro 135
AUDCAD.pro 121
USDJPY.pro 59
GBPJPY.pro 55
AUDUSD.pro 49
GBPNZD.pro 31
USDCHF.pro 28
EURCAD.pro 27
GBPCHF.pro 24
CHFJPY.pro 21
AUDNZD.pro 20
NZDJPY.pro 20
GBPAUD.pro 16
NZDCAD.pro 16
AUDCHF.pro 14
EURGBP.pro 14
EURJPY.pro 13
USDCAD.pro 12
EURCHF.pro 9
NZDUSD.pro 7
CADJPY.pro 6
EURNZD.pro 6
EURAUD.pro 5
AUDJPY.pro 5
CADCHF.pro 4
GBPCAD.pro 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.pro 116
GBPUSD.pro -17
EURUSD.pro 109
AUDCAD.pro 66
USDJPY.pro -18
GBPJPY.pro 73
AUDUSD.pro 71
GBPNZD.pro 75
USDCHF.pro 28
EURCAD.pro 29
GBPCHF.pro 56
CHFJPY.pro 24
AUDNZD.pro -3
NZDJPY.pro 12
GBPAUD.pro 8
NZDCAD.pro 18
AUDCHF.pro 11
EURGBP.pro 19
EURJPY.pro 11
USDCAD.pro -20
EURCHF.pro 8
NZDUSD.pro 7
CADJPY.pro 3
EURNZD.pro 3
EURAUD.pro 2
AUDJPY.pro 3
CADCHF.pro 0
GBPCAD.pro 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.pro 12K
GBPUSD.pro -978
EURUSD.pro 10K
AUDCAD.pro 9.2K
USDJPY.pro -3.8K
GBPJPY.pro 9.4K
AUDUSD.pro 5.3K
GBPNZD.pro 7.4K
USDCHF.pro 1.4K
EURCAD.pro 3K
GBPCHF.pro 2.6K
CHFJPY.pro 3.7K
AUDNZD.pro -218
NZDJPY.pro 144
GBPAUD.pro 754
NZDCAD.pro 2.3K
AUDCHF.pro 846
EURGBP.pro 507
EURJPY.pro 1.8K
USDCAD.pro -2.5K
EURCHF.pro 734
NZDUSD.pro 779
CADJPY.pro 534
EURNZD.pro 621
EURAUD.pro 27
AUDJPY.pro 492
CADCHF.pro 181
GBPCAD.pro 232
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22.56 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 41
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +165.39 USD
Макс. убыток в серии: -4.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US05-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.12.10 08:25
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 19:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 19:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.27 19:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 19:23
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 3.71% of days out of 512 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 18:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 18:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 18:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Al5381AxiSelect
30 USD в месяц
38%
0
0
USD
3.9K
USD
77
85%
1 293
78%
82%
1.65
0.54
USD
13%
1:100
