- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 293
Прибыльных трейдов:
1 016 (78.57%)
Убыточных трейдов:
277 (21.42%)
Лучший трейд:
22.56 USD
Худший трейд:
-51.76 USD
Общая прибыль:
1 750.11 USD (163 604 pips)
Общий убыток:
-1 056.76 USD (97 202 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (165.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
165.39 USD (41)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
82.47%
Макс. загрузка депозита:
6.47%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
5.16
Длинных трейдов:
555 (42.92%)
Коротких трейдов:
738 (57.08%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
1.72 USD
Средний убыток:
-3.82 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-4.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-85.65 USD (3)
Прирост в месяц:
2.31%
Годовой прогноз:
27.99%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.88 USD
Максимальная:
134.35 USD (21.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.65% (134.35 USD)
По эквити:
4.70% (182.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|435
|GBPUSD.pro
|139
|EURUSD.pro
|135
|AUDCAD.pro
|121
|USDJPY.pro
|59
|GBPJPY.pro
|55
|AUDUSD.pro
|49
|GBPNZD.pro
|31
|USDCHF.pro
|28
|EURCAD.pro
|27
|GBPCHF.pro
|24
|CHFJPY.pro
|21
|AUDNZD.pro
|20
|NZDJPY.pro
|20
|GBPAUD.pro
|16
|NZDCAD.pro
|16
|AUDCHF.pro
|14
|EURGBP.pro
|14
|EURJPY.pro
|13
|USDCAD.pro
|12
|EURCHF.pro
|9
|NZDUSD.pro
|7
|CADJPY.pro
|6
|EURNZD.pro
|6
|EURAUD.pro
|5
|AUDJPY.pro
|5
|CADCHF.pro
|4
|GBPCAD.pro
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pro
|116
|GBPUSD.pro
|-17
|EURUSD.pro
|109
|AUDCAD.pro
|66
|USDJPY.pro
|-18
|GBPJPY.pro
|73
|AUDUSD.pro
|71
|GBPNZD.pro
|75
|USDCHF.pro
|28
|EURCAD.pro
|29
|GBPCHF.pro
|56
|CHFJPY.pro
|24
|AUDNZD.pro
|-3
|NZDJPY.pro
|12
|GBPAUD.pro
|8
|NZDCAD.pro
|18
|AUDCHF.pro
|11
|EURGBP.pro
|19
|EURJPY.pro
|11
|USDCAD.pro
|-20
|EURCHF.pro
|8
|NZDUSD.pro
|7
|CADJPY.pro
|3
|EURNZD.pro
|3
|EURAUD.pro
|2
|AUDJPY.pro
|3
|CADCHF.pro
|0
|GBPCAD.pro
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pro
|12K
|GBPUSD.pro
|-978
|EURUSD.pro
|10K
|AUDCAD.pro
|9.2K
|USDJPY.pro
|-3.8K
|GBPJPY.pro
|9.4K
|AUDUSD.pro
|5.3K
|GBPNZD.pro
|7.4K
|USDCHF.pro
|1.4K
|EURCAD.pro
|3K
|GBPCHF.pro
|2.6K
|CHFJPY.pro
|3.7K
|AUDNZD.pro
|-218
|NZDJPY.pro
|144
|GBPAUD.pro
|754
|NZDCAD.pro
|2.3K
|AUDCHF.pro
|846
|EURGBP.pro
|507
|EURJPY.pro
|1.8K
|USDCAD.pro
|-2.5K
|EURCHF.pro
|734
|NZDUSD.pro
|779
|CADJPY.pro
|534
|EURNZD.pro
|621
|EURAUD.pro
|27
|AUDJPY.pro
|492
|CADCHF.pro
|181
|GBPCAD.pro
|232
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.56 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 41
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +165.39 USD
Макс. убыток в серии: -4.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US05-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
38%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
77
85%
1 293
78%
82%
1.65
0.54
USD
USD
13%
1:100