Maria Eduarda Campanha De Rezende

Al5381AxiSelect

Maria Eduarda Campanha De Rezende
Fiabilidad
78 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 38%
Axi-US05-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 295
Transacciones Rentables:
1 018 (78.61%)
Transacciones Irrentables:
277 (21.39%)
Mejor transacción:
22.56 USD
Peor transacción:
-51.76 USD
Beneficio Bruto:
1 754.33 USD (163 913 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 056.76 USD (97 202 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (165.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
165.39 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
84.26%
Carga máxima del depósito:
6.47%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
5.19
Transacciones Largas:
557 (43.01%)
Transacciones Cortas:
738 (56.99%)
Factor de Beneficio:
1.66
Beneficio Esperado:
0.54 USD
Beneficio medio:
1.72 USD
Pérdidas medias:
-3.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
26 (-4.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-85.65 USD (3)
Crecimiento al mes:
2.33%
Pronóstico anual:
28.29%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
16.88 USD
Máxima:
134.35 USD (21.44%)
Reducción relativa:
De balance:
12.65% (134.35 USD)
De fondos:
4.70% (182.68 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.pro 435
GBPUSD.pro 139
EURUSD.pro 135
AUDCAD.pro 121
USDJPY.pro 59
GBPJPY.pro 55
AUDUSD.pro 49
GBPNZD.pro 31
USDCHF.pro 30
EURCAD.pro 27
GBPCHF.pro 24
CHFJPY.pro 21
AUDNZD.pro 20
NZDJPY.pro 20
GBPAUD.pro 16
NZDCAD.pro 16
AUDCHF.pro 14
EURGBP.pro 14
EURJPY.pro 13
USDCAD.pro 12
EURCHF.pro 9
NZDUSD.pro 7
CADJPY.pro 6
EURNZD.pro 6
EURAUD.pro 5
AUDJPY.pro 5
CADCHF.pro 4
GBPCAD.pro 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.pro 116
GBPUSD.pro -17
EURUSD.pro 109
AUDCAD.pro 66
USDJPY.pro -18
GBPJPY.pro 73
AUDUSD.pro 71
GBPNZD.pro 75
USDCHF.pro 33
EURCAD.pro 29
GBPCHF.pro 56
CHFJPY.pro 24
AUDNZD.pro -3
NZDJPY.pro 12
GBPAUD.pro 8
NZDCAD.pro 18
AUDCHF.pro 11
EURGBP.pro 19
EURJPY.pro 11
USDCAD.pro -20
EURCHF.pro 8
NZDUSD.pro 7
CADJPY.pro 3
EURNZD.pro 3
EURAUD.pro 2
AUDJPY.pro 3
CADCHF.pro 0
GBPCAD.pro 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.pro 12K
GBPUSD.pro -978
EURUSD.pro 10K
AUDCAD.pro 9.2K
USDJPY.pro -3.8K
GBPJPY.pro 9.4K
AUDUSD.pro 5.3K
GBPNZD.pro 7.4K
USDCHF.pro 1.7K
EURCAD.pro 3K
GBPCHF.pro 2.6K
CHFJPY.pro 3.7K
AUDNZD.pro -218
NZDJPY.pro 144
GBPAUD.pro 754
NZDCAD.pro 2.3K
AUDCHF.pro 846
EURGBP.pro 507
EURJPY.pro 1.8K
USDCAD.pro -2.5K
EURCHF.pro 734
NZDUSD.pro 779
CADJPY.pro 534
EURNZD.pro 621
EURAUD.pro 27
AUDJPY.pro 492
CADCHF.pro 181
GBPCAD.pro 232
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +22.56 USD
Peor transacción: -52 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 41
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +165.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.78 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US05-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.10 08:25
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 19:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 19:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.27 19:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 19:23
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 3.71% of days out of 512 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 18:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 18:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 18:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Al5381AxiSelect
30 USD al mes
38%
0
0
USD
3.9K
USD
78
85%
1 295
78%
84%
1.66
0.54
USD
13%
1:100
