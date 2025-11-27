- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 295
Negociações com lucro:
1 018 (78.61%)
Negociações com perda:
277 (21.39%)
Melhor negociação:
22.56 USD
Pior negociação:
-51.76 USD
Lucro bruto:
1 754.33 USD (163 913 pips)
Perda bruta:
-1 056.76 USD (97 202 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (165.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
165.39 USD (41)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
84.26%
Depósito máximo carregado:
6.47%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
5.19
Negociações longas:
557 (43.01%)
Negociações curtas:
738 (56.99%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
0.54 USD
Lucro médio:
1.72 USD
Perda média:
-3.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-4.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-85.65 USD (3)
Crescimento mensal:
2.33%
Previsão anual:
28.29%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
16.88 USD
Máximo:
134.35 USD (21.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.65% (134.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.70% (182.68 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|435
|GBPUSD.pro
|139
|EURUSD.pro
|135
|AUDCAD.pro
|121
|USDJPY.pro
|59
|GBPJPY.pro
|55
|AUDUSD.pro
|49
|GBPNZD.pro
|31
|USDCHF.pro
|30
|EURCAD.pro
|27
|GBPCHF.pro
|24
|CHFJPY.pro
|21
|AUDNZD.pro
|20
|NZDJPY.pro
|20
|GBPAUD.pro
|16
|NZDCAD.pro
|16
|AUDCHF.pro
|14
|EURGBP.pro
|14
|EURJPY.pro
|13
|USDCAD.pro
|12
|EURCHF.pro
|9
|NZDUSD.pro
|7
|CADJPY.pro
|6
|EURNZD.pro
|6
|EURAUD.pro
|5
|AUDJPY.pro
|5
|CADCHF.pro
|4
|GBPCAD.pro
|2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.pro
|116
|GBPUSD.pro
|-17
|EURUSD.pro
|109
|AUDCAD.pro
|66
|USDJPY.pro
|-18
|GBPJPY.pro
|73
|AUDUSD.pro
|71
|GBPNZD.pro
|75
|USDCHF.pro
|33
|EURCAD.pro
|29
|GBPCHF.pro
|56
|CHFJPY.pro
|24
|AUDNZD.pro
|-3
|NZDJPY.pro
|12
|GBPAUD.pro
|8
|NZDCAD.pro
|18
|AUDCHF.pro
|11
|EURGBP.pro
|19
|EURJPY.pro
|11
|USDCAD.pro
|-20
|EURCHF.pro
|8
|NZDUSD.pro
|7
|CADJPY.pro
|3
|EURNZD.pro
|3
|EURAUD.pro
|2
|AUDJPY.pro
|3
|CADCHF.pro
|0
|GBPCAD.pro
|2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.pro
|12K
|GBPUSD.pro
|-978
|EURUSD.pro
|10K
|AUDCAD.pro
|9.2K
|USDJPY.pro
|-3.8K
|GBPJPY.pro
|9.4K
|AUDUSD.pro
|5.3K
|GBPNZD.pro
|7.4K
|USDCHF.pro
|1.7K
|EURCAD.pro
|3K
|GBPCHF.pro
|2.6K
|CHFJPY.pro
|3.7K
|AUDNZD.pro
|-218
|NZDJPY.pro
|144
|GBPAUD.pro
|754
|NZDCAD.pro
|2.3K
|AUDCHF.pro
|846
|EURGBP.pro
|507
|EURJPY.pro
|1.8K
|USDCAD.pro
|-2.5K
|EURCHF.pro
|734
|NZDUSD.pro
|779
|CADJPY.pro
|534
|EURNZD.pro
|621
|EURAUD.pro
|27
|AUDJPY.pro
|492
|CADCHF.pro
|181
|GBPCAD.pro
|232
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +22.56 USD
Pior negociação: -52 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 41
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +165.39 USD
Máxima perda consecutiva: -4.78 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US05-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
