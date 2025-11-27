SinaisSeções
Maria Eduarda Campanha De Rezende

Al5381AxiSelect

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 comentários
Confiabilidade
78 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 38%
Axi-US05-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 295
Negociações com lucro:
1 018 (78.61%)
Negociações com perda:
277 (21.39%)
Melhor negociação:
22.56 USD
Pior negociação:
-51.76 USD
Lucro bruto:
1 754.33 USD (163 913 pips)
Perda bruta:
-1 056.76 USD (97 202 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (165.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
165.39 USD (41)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
84.26%
Depósito máximo carregado:
6.47%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
5.19
Negociações longas:
557 (43.01%)
Negociações curtas:
738 (56.99%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
0.54 USD
Lucro médio:
1.72 USD
Perda média:
-3.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-4.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-85.65 USD (3)
Crescimento mensal:
2.33%
Previsão anual:
28.29%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
16.88 USD
Máximo:
134.35 USD (21.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.65% (134.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.70% (182.68 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.pro 435
GBPUSD.pro 139
EURUSD.pro 135
AUDCAD.pro 121
USDJPY.pro 59
GBPJPY.pro 55
AUDUSD.pro 49
GBPNZD.pro 31
USDCHF.pro 30
EURCAD.pro 27
GBPCHF.pro 24
CHFJPY.pro 21
AUDNZD.pro 20
NZDJPY.pro 20
GBPAUD.pro 16
NZDCAD.pro 16
AUDCHF.pro 14
EURGBP.pro 14
EURJPY.pro 13
USDCAD.pro 12
EURCHF.pro 9
NZDUSD.pro 7
CADJPY.pro 6
EURNZD.pro 6
EURAUD.pro 5
AUDJPY.pro 5
CADCHF.pro 4
GBPCAD.pro 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.pro 116
GBPUSD.pro -17
EURUSD.pro 109
AUDCAD.pro 66
USDJPY.pro -18
GBPJPY.pro 73
AUDUSD.pro 71
GBPNZD.pro 75
USDCHF.pro 33
EURCAD.pro 29
GBPCHF.pro 56
CHFJPY.pro 24
AUDNZD.pro -3
NZDJPY.pro 12
GBPAUD.pro 8
NZDCAD.pro 18
AUDCHF.pro 11
EURGBP.pro 19
EURJPY.pro 11
USDCAD.pro -20
EURCHF.pro 8
NZDUSD.pro 7
CADJPY.pro 3
EURNZD.pro 3
EURAUD.pro 2
AUDJPY.pro 3
CADCHF.pro 0
GBPCAD.pro 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.pro 12K
GBPUSD.pro -978
EURUSD.pro 10K
AUDCAD.pro 9.2K
USDJPY.pro -3.8K
GBPJPY.pro 9.4K
AUDUSD.pro 5.3K
GBPNZD.pro 7.4K
USDCHF.pro 1.7K
EURCAD.pro 3K
GBPCHF.pro 2.6K
CHFJPY.pro 3.7K
AUDNZD.pro -218
NZDJPY.pro 144
GBPAUD.pro 754
NZDCAD.pro 2.3K
AUDCHF.pro 846
EURGBP.pro 507
EURJPY.pro 1.8K
USDCAD.pro -2.5K
EURCHF.pro 734
NZDUSD.pro 779
CADJPY.pro 534
EURNZD.pro 621
EURAUD.pro 27
AUDJPY.pro 492
CADCHF.pro 181
GBPCAD.pro 232
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +22.56 USD
Pior negociação: -52 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 41
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +165.39 USD
Máxima perda consecutiva: -4.78 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US05-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.10 08:25
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 19:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 19:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.27 19:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 19:23
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 3.71% of days out of 512 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 18:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 18:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 18:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
