- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 182
利益トレード:
887 (75.04%)
損失トレード:
295 (24.96%)
ベストトレード:
23.08 USD
最悪のトレード:
-44.17 USD
総利益:
1 926.05 USD (177 822 pips)
総損失:
-1 848.75 USD (158 575 pips)
最大連続の勝ち:
38 (110.12 USD)
最大連続利益:
110.12 USD (38)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
85.18%
最大入金額:
3.73%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.23
長いトレード:
493 (41.71%)
短いトレード:
689 (58.29%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.07 USD
平均利益:
2.17 USD
平均損失:
-6.27 USD
最大連続の負け:
26 (-4.77 USD)
最大連続損失:
-225.10 USD (6)
月間成長:
-6.51%
年間予想:
-78.98%
アルゴリズム取引:
79%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.11 USD
最大の:
338.39 USD (38.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.91% (338.39 USD)
エクイティによる:
4.38% (85.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|362
|EURNZD.pro
|129
|GBPUSD.pro
|102
|AUDCAD.pro
|83
|USDCHF.pro
|63
|AUDUSD.pro
|51
|EURUSD.pro
|48
|GBPCHF.pro
|46
|GBPJPY.pro
|36
|USDJPY.pro
|31
|AUDNZD.pro
|28
|EURGBP.pro
|28
|AUDCHF.pro
|27
|CHFJPY.pro
|23
|EURJPY.pro
|22
|USDCAD.pro
|17
|EURCAD.pro
|13
|GBPAUD.pro
|12
|GBPNZD.pro
|12
|NZDUSD.pro
|10
|EURAUD.pro
|10
|EURCHF.pro
|10
|CADJPY.pro
|6
|NZDJPY.pro
|5
|NZDCAD.pro
|3
|AUDJPY.pro
|2
|CADCHF.pro
|2
|GBPCAD.pro
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.pro
|114
|EURNZD.pro
|-308
|GBPUSD.pro
|-26
|AUDCAD.pro
|26
|USDCHF.pro
|107
|AUDUSD.pro
|49
|EURUSD.pro
|22
|GBPCHF.pro
|-2
|GBPJPY.pro
|34
|USDJPY.pro
|21
|AUDNZD.pro
|-44
|EURGBP.pro
|-8
|AUDCHF.pro
|24
|CHFJPY.pro
|20
|EURJPY.pro
|13
|USDCAD.pro
|-16
|EURCAD.pro
|9
|GBPAUD.pro
|-10
|GBPNZD.pro
|16
|NZDUSD.pro
|5
|EURAUD.pro
|5
|EURCHF.pro
|10
|CADJPY.pro
|3
|NZDJPY.pro
|4
|NZDCAD.pro
|4
|AUDJPY.pro
|1
|CADCHF.pro
|2
|GBPCAD.pro
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.pro
|11K
|EURNZD.pro
|-17K
|GBPUSD.pro
|-1.9K
|AUDCAD.pro
|4.7K
|USDCHF.pro
|6.9K
|AUDUSD.pro
|5.1K
|EURUSD.pro
|1.5K
|GBPCHF.pro
|-1.5K
|GBPJPY.pro
|6.4K
|USDJPY.pro
|3K
|AUDNZD.pro
|-7.4K
|EURGBP.pro
|-1.4K
|AUDCHF.pro
|1.6K
|CHFJPY.pro
|1.2K
|EURJPY.pro
|1.3K
|USDCAD.pro
|-1.9K
|EURCAD.pro
|1.2K
|GBPAUD.pro
|-543
|GBPNZD.pro
|2.9K
|NZDUSD.pro
|616
|EURAUD.pro
|525
|EURCHF.pro
|905
|CADJPY.pro
|536
|NZDJPY.pro
|617
|NZDCAD.pro
|350
|AUDJPY.pro
|222
|CADCHF.pro
|232
|GBPCAD.pro
|122
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +23.08 USD
最悪のトレード: -44 USD
最大連続の勝ち: 38
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +110.12 USD
最大連続損失: -4.77 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US05-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
