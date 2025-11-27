シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MariaEduardaAxiSelect4645
Maria Eduarda Campanha De Rezende

MariaEduardaAxiSelect4645

Maria Eduarda Campanha De Rezende
レビュー0件
信頼性
73週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 14%
Axi-US05-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 182
利益トレード:
887 (75.04%)
損失トレード:
295 (24.96%)
ベストトレード:
23.08 USD
最悪のトレード:
-44.17 USD
総利益:
1 926.05 USD (177 822 pips)
総損失:
-1 848.75 USD (158 575 pips)
最大連続の勝ち:
38 (110.12 USD)
最大連続利益:
110.12 USD (38)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
85.18%
最大入金額:
3.73%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.23
長いトレード:
493 (41.71%)
短いトレード:
689 (58.29%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.07 USD
平均利益:
2.17 USD
平均損失:
-6.27 USD
最大連続の負け:
26 (-4.77 USD)
最大連続損失:
-225.10 USD (6)
月間成長:
-6.51%
年間予想:
-78.98%
アルゴリズム取引:
79%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.11 USD
最大の:
338.39 USD (38.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.91% (338.39 USD)
エクイティによる:
4.38% (85.78 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.pro 362
EURNZD.pro 129
GBPUSD.pro 102
AUDCAD.pro 83
USDCHF.pro 63
AUDUSD.pro 51
EURUSD.pro 48
GBPCHF.pro 46
GBPJPY.pro 36
USDJPY.pro 31
AUDNZD.pro 28
EURGBP.pro 28
AUDCHF.pro 27
CHFJPY.pro 23
EURJPY.pro 22
USDCAD.pro 17
EURCAD.pro 13
GBPAUD.pro 12
GBPNZD.pro 12
NZDUSD.pro 10
EURAUD.pro 10
EURCHF.pro 10
CADJPY.pro 6
NZDJPY.pro 5
NZDCAD.pro 3
AUDJPY.pro 2
CADCHF.pro 2
GBPCAD.pro 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.pro 114
EURNZD.pro -308
GBPUSD.pro -26
AUDCAD.pro 26
USDCHF.pro 107
AUDUSD.pro 49
EURUSD.pro 22
GBPCHF.pro -2
GBPJPY.pro 34
USDJPY.pro 21
AUDNZD.pro -44
EURGBP.pro -8
AUDCHF.pro 24
CHFJPY.pro 20
EURJPY.pro 13
USDCAD.pro -16
EURCAD.pro 9
GBPAUD.pro -10
GBPNZD.pro 16
NZDUSD.pro 5
EURAUD.pro 5
EURCHF.pro 10
CADJPY.pro 3
NZDJPY.pro 4
NZDCAD.pro 4
AUDJPY.pro 1
CADCHF.pro 2
GBPCAD.pro 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.pro 11K
EURNZD.pro -17K
GBPUSD.pro -1.9K
AUDCAD.pro 4.7K
USDCHF.pro 6.9K
AUDUSD.pro 5.1K
EURUSD.pro 1.5K
GBPCHF.pro -1.5K
GBPJPY.pro 6.4K
USDJPY.pro 3K
AUDNZD.pro -7.4K
EURGBP.pro -1.4K
AUDCHF.pro 1.6K
CHFJPY.pro 1.2K
EURJPY.pro 1.3K
USDCAD.pro -1.9K
EURCAD.pro 1.2K
GBPAUD.pro -543
GBPNZD.pro 2.9K
NZDUSD.pro 616
EURAUD.pro 525
EURCHF.pro 905
CADJPY.pro 536
NZDJPY.pro 617
NZDCAD.pro 350
AUDJPY.pro 222
CADCHF.pro 232
GBPCAD.pro 122
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +23.08 USD
最悪のトレード: -44 USD
最大連続の勝ち: 38
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +110.12 USD
最大連続損失: -4.77 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US05-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.11.27 15:01
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.03% of days out of 487 days of the signal's entire lifetime.
