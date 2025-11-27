SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MariaEduardaAxiSelect4645
Maria Eduarda Campanha De Rezende

MariaEduardaAxiSelect4645

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 avis
70 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 12%
Axi-US05-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 156
Bénéfice trades:
861 (74.48%)
Perte trades:
295 (25.52%)
Meilleure transaction:
23.08 USD
Pire transaction:
-44.17 USD
Bénéfice brut:
1 897.41 USD (174 578 pips)
Perte brute:
-1 848.75 USD (158 575 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (110.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
110.12 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.14
Longs trades:
483 (41.78%)
Courts trades:
673 (58.22%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.04 USD
Bénéfice moyen:
2.20 USD
Perte moyenne:
-6.27 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-4.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-225.10 USD (6)
Croissance mensuelle:
-14.21%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
79%
Prélèvement par solde:
Absolu:
21.11 USD
Maximal:
338.39 USD (38.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.91% (338.39 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 362
EURNZD.pro 129
GBPUSD.pro 102
AUDCAD.pro 82
USDCHF.pro 59
EURUSD.pro 46
GBPCHF.pro 46
AUDUSD.pro 42
GBPJPY.pro 33
USDJPY.pro 31
EURGBP.pro 28
AUDNZD.pro 27
AUDCHF.pro 27
CHFJPY.pro 23
EURJPY.pro 22
USDCAD.pro 17
EURCAD.pro 13
GBPNZD.pro 12
NZDUSD.pro 10
EURAUD.pro 10
EURCHF.pro 10
GBPAUD.pro 9
CADJPY.pro 6
NZDJPY.pro 3
AUDJPY.pro 2
CADCHF.pro 2
NZDCAD.pro 2
GBPCAD.pro 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 114
EURNZD.pro -308
GBPUSD.pro -26
AUDCAD.pro 25
USDCHF.pro 101
EURUSD.pro 20
GBPCHF.pro -2
AUDUSD.pro 36
GBPJPY.pro 32
USDJPY.pro 21
EURGBP.pro -8
AUDNZD.pro -44
AUDCHF.pro 24
CHFJPY.pro 20
EURJPY.pro 13
USDCAD.pro -16
EURCAD.pro 9
GBPNZD.pro 16
NZDUSD.pro 5
EURAUD.pro 5
EURCHF.pro 10
GBPAUD.pro -12
CADJPY.pro 3
NZDJPY.pro 3
AUDJPY.pro 1
CADCHF.pro 2
NZDCAD.pro 3
GBPCAD.pro 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 11K
EURNZD.pro -17K
GBPUSD.pro -1.9K
AUDCAD.pro 4.6K
USDCHF.pro 6.4K
EURUSD.pro 1.3K
GBPCHF.pro -1.5K
AUDUSD.pro 3.8K
GBPJPY.pro 6K
USDJPY.pro 3K
EURGBP.pro -1.4K
AUDNZD.pro -7.4K
AUDCHF.pro 1.6K
CHFJPY.pro 1.2K
EURJPY.pro 1.3K
USDCAD.pro -1.9K
EURCAD.pro 1.2K
GBPNZD.pro 2.9K
NZDUSD.pro 616
EURAUD.pro 525
EURCHF.pro 905
GBPAUD.pro -898
CADJPY.pro 536
NZDJPY.pro 368
AUDJPY.pro 222
CADCHF.pro 232
NZDCAD.pro 229
GBPCAD.pro 122
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.08 USD
Pire transaction: -44 USD
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +110.12 USD
Perte consécutive maximale: -4.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US05-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.27 15:01
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.03% of days out of 487 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire