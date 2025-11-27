SignaleKategorien
Maria Eduarda Campanha De Rezende

MariaEduardaAxiSelect4645

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
73 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 14%
Axi-US05-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 182
Gewinntrades:
887 (75.04%)
Verlusttrades:
295 (24.96%)
Bester Trade:
23.08 USD
Schlechtester Trade:
-44.17 USD
Bruttoprofit:
1 926.05 USD (177 822 pips)
Bruttoverlust:
-1 848.75 USD (158 575 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (110.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
110.12 USD (38)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
86.20%
Max deposit load:
3.73%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.23
Long-Positionen:
493 (41.71%)
Short-Positionen:
689 (58.29%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
0.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
26 (-4.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-225.10 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-6.51%
Jahresprognose:
-78.98%
Algo-Trading:
79%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
21.11 USD
Maximaler:
338.39 USD (38.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.91% (338.39 USD)
Kapital:
4.38% (85.78 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.pro 362
EURNZD.pro 129
GBPUSD.pro 102
AUDCAD.pro 83
USDCHF.pro 63
AUDUSD.pro 51
EURUSD.pro 48
GBPCHF.pro 46
GBPJPY.pro 36
USDJPY.pro 31
AUDNZD.pro 28
EURGBP.pro 28
AUDCHF.pro 27
CHFJPY.pro 23
EURJPY.pro 22
USDCAD.pro 17
EURCAD.pro 13
GBPAUD.pro 12
GBPNZD.pro 12
NZDUSD.pro 10
EURAUD.pro 10
EURCHF.pro 10
CADJPY.pro 6
NZDJPY.pro 5
NZDCAD.pro 3
AUDJPY.pro 2
CADCHF.pro 2
GBPCAD.pro 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 114
EURNZD.pro -308
GBPUSD.pro -26
AUDCAD.pro 26
USDCHF.pro 107
AUDUSD.pro 49
EURUSD.pro 22
GBPCHF.pro -2
GBPJPY.pro 34
USDJPY.pro 21
AUDNZD.pro -44
EURGBP.pro -8
AUDCHF.pro 24
CHFJPY.pro 20
EURJPY.pro 13
USDCAD.pro -16
EURCAD.pro 9
GBPAUD.pro -10
GBPNZD.pro 16
NZDUSD.pro 5
EURAUD.pro 5
EURCHF.pro 10
CADJPY.pro 3
NZDJPY.pro 4
NZDCAD.pro 4
AUDJPY.pro 1
CADCHF.pro 2
GBPCAD.pro 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 11K
EURNZD.pro -17K
GBPUSD.pro -1.9K
AUDCAD.pro 4.7K
USDCHF.pro 6.9K
AUDUSD.pro 5.1K
EURUSD.pro 1.5K
GBPCHF.pro -1.5K
GBPJPY.pro 6.4K
USDJPY.pro 3K
AUDNZD.pro -7.4K
EURGBP.pro -1.4K
AUDCHF.pro 1.6K
CHFJPY.pro 1.2K
EURJPY.pro 1.3K
USDCAD.pro -1.9K
EURCAD.pro 1.2K
GBPAUD.pro -543
GBPNZD.pro 2.9K
NZDUSD.pro 616
EURAUD.pro 525
EURCHF.pro 905
CADJPY.pro 536
NZDJPY.pro 617
NZDCAD.pro 350
AUDJPY.pro 222
CADCHF.pro 232
GBPCAD.pro 122
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +23.08 USD
Schlechtester Trade: -44 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 38
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +110.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.77 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US05-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.27 15:01
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.03% of days out of 487 days of the signal's entire lifetime.
