Maria Eduarda Campanha De Rezende

MariaEduardaAxiSelect4645

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 reviews
Reliability
73 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2024 14%
Axi-US05-Live
1:100
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 182
Profit Trades:
887 (75.04%)
Loss Trades:
295 (24.96%)
Best trade:
23.08 USD
Worst trade:
-44.17 USD
Gross Profit:
1 926.05 USD (177 822 pips)
Gross Loss:
-1 848.75 USD (158 575 pips)
Maximum consecutive wins:
38 (110.12 USD)
Maximal consecutive profit:
110.12 USD (38)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
83.00%
Max deposit load:
3.73%
Latest trade:
10 hours ago
Trades per week:
12
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
0.23
Long Trades:
493 (41.71%)
Short Trades:
689 (58.29%)
Profit Factor:
1.04
Expected Payoff:
0.07 USD
Average Profit:
2.17 USD
Average Loss:
-6.27 USD
Maximum consecutive losses:
26 (-4.77 USD)
Maximal consecutive loss:
-225.10 USD (6)
Monthly growth:
-6.51%
Annual Forecast:
-78.98%
Algo trading:
79%
Drawdown by balance:
Absolute:
21.11 USD
Maximal:
338.39 USD (38.17%)
Relative drawdown:
By Balance:
14.91% (338.39 USD)
By Equity:
4.34% (85.03 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD.pro 362
EURNZD.pro 129
GBPUSD.pro 102
AUDCAD.pro 83
USDCHF.pro 63
AUDUSD.pro 51
EURUSD.pro 48
GBPCHF.pro 46
GBPJPY.pro 36
USDJPY.pro 31
AUDNZD.pro 28
EURGBP.pro 28
AUDCHF.pro 27
CHFJPY.pro 23
EURJPY.pro 22
USDCAD.pro 17
EURCAD.pro 13
GBPAUD.pro 12
GBPNZD.pro 12
NZDUSD.pro 10
EURAUD.pro 10
EURCHF.pro 10
CADJPY.pro 6
NZDJPY.pro 5
NZDCAD.pro 3
AUDJPY.pro 2
CADCHF.pro 2
GBPCAD.pro 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 114
EURNZD.pro -308
GBPUSD.pro -26
AUDCAD.pro 26
USDCHF.pro 107
AUDUSD.pro 49
EURUSD.pro 22
GBPCHF.pro -2
GBPJPY.pro 34
USDJPY.pro 21
AUDNZD.pro -44
EURGBP.pro -8
AUDCHF.pro 24
CHFJPY.pro 20
EURJPY.pro 13
USDCAD.pro -16
EURCAD.pro 9
GBPAUD.pro -10
GBPNZD.pro 16
NZDUSD.pro 5
EURAUD.pro 5
EURCHF.pro 10
CADJPY.pro 3
NZDJPY.pro 4
NZDCAD.pro 4
AUDJPY.pro 1
CADCHF.pro 2
GBPCAD.pro 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 11K
EURNZD.pro -17K
GBPUSD.pro -1.9K
AUDCAD.pro 4.7K
USDCHF.pro 6.9K
AUDUSD.pro 5.1K
EURUSD.pro 1.5K
GBPCHF.pro -1.5K
GBPJPY.pro 6.4K
USDJPY.pro 3K
AUDNZD.pro -7.4K
EURGBP.pro -1.4K
AUDCHF.pro 1.6K
CHFJPY.pro 1.2K
EURJPY.pro 1.3K
USDCAD.pro -1.9K
EURCAD.pro 1.2K
GBPAUD.pro -543
GBPNZD.pro 2.9K
NZDUSD.pro 616
EURAUD.pro 525
EURCHF.pro 905
CADJPY.pro 536
NZDJPY.pro 617
NZDCAD.pro 350
AUDJPY.pro 222
CADCHF.pro 232
GBPCAD.pro 122
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +23.08 USD
Worst trade: -44 USD
Maximum consecutive wins: 38
Maximum consecutive losses: 6
Maximal consecutive profit: +110.12 USD
Maximal consecutive loss: -4.77 USD

No reviews
2025.11.27 15:01
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.03% of days out of 487 days of the signal's entire lifetime.
