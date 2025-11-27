- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 156
Kârla kapanan işlemler:
861 (74.48%)
Zararla kapanan işlemler:
295 (25.52%)
En iyi işlem:
23.08 USD
En kötü işlem:
-44.17 USD
Brüt kâr:
1 897.41 USD (174 578 pips)
Brüt zarar:
-1 848.75 USD (158 575 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (110.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
110.12 USD (38)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
483 (41.78%)
Satış işlemleri:
673 (58.22%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
2.20 USD
Ortalama zarar:
-6.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-4.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-225.10 USD (6)
Aylık büyüme:
-14.21%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.11 USD
Maksimum:
338.39 USD (38.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.91% (338.39 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|362
|EURNZD.pro
|129
|GBPUSD.pro
|102
|AUDCAD.pro
|82
|USDCHF.pro
|59
|EURUSD.pro
|46
|GBPCHF.pro
|46
|AUDUSD.pro
|42
|GBPJPY.pro
|33
|USDJPY.pro
|31
|EURGBP.pro
|28
|AUDNZD.pro
|27
|AUDCHF.pro
|27
|CHFJPY.pro
|23
|EURJPY.pro
|22
|USDCAD.pro
|17
|EURCAD.pro
|13
|GBPNZD.pro
|12
|NZDUSD.pro
|10
|EURAUD.pro
|10
|EURCHF.pro
|10
|GBPAUD.pro
|9
|CADJPY.pro
|6
|NZDJPY.pro
|3
|AUDJPY.pro
|2
|CADCHF.pro
|2
|NZDCAD.pro
|2
|GBPCAD.pro
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.pro
|114
|EURNZD.pro
|-308
|GBPUSD.pro
|-26
|AUDCAD.pro
|25
|USDCHF.pro
|101
|EURUSD.pro
|20
|GBPCHF.pro
|-2
|AUDUSD.pro
|36
|GBPJPY.pro
|32
|USDJPY.pro
|21
|EURGBP.pro
|-8
|AUDNZD.pro
|-44
|AUDCHF.pro
|24
|CHFJPY.pro
|20
|EURJPY.pro
|13
|USDCAD.pro
|-16
|EURCAD.pro
|9
|GBPNZD.pro
|16
|NZDUSD.pro
|5
|EURAUD.pro
|5
|EURCHF.pro
|10
|GBPAUD.pro
|-12
|CADJPY.pro
|3
|NZDJPY.pro
|3
|AUDJPY.pro
|1
|CADCHF.pro
|2
|NZDCAD.pro
|3
|GBPCAD.pro
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.pro
|11K
|EURNZD.pro
|-17K
|GBPUSD.pro
|-1.9K
|AUDCAD.pro
|4.6K
|USDCHF.pro
|6.4K
|EURUSD.pro
|1.3K
|GBPCHF.pro
|-1.5K
|AUDUSD.pro
|3.8K
|GBPJPY.pro
|6K
|USDJPY.pro
|3K
|EURGBP.pro
|-1.4K
|AUDNZD.pro
|-7.4K
|AUDCHF.pro
|1.6K
|CHFJPY.pro
|1.2K
|EURJPY.pro
|1.3K
|USDCAD.pro
|-1.9K
|EURCAD.pro
|1.2K
|GBPNZD.pro
|2.9K
|NZDUSD.pro
|616
|EURAUD.pro
|525
|EURCHF.pro
|905
|GBPAUD.pro
|-898
|CADJPY.pro
|536
|NZDJPY.pro
|368
|AUDJPY.pro
|222
|CADCHF.pro
|232
|NZDCAD.pro
|229
|GBPCAD.pro
|122
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.08 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +110.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US05-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
