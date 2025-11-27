SinyallerBölümler
Maria Eduarda Campanha De Rezende

MariaEduardaAxiSelect4645

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 inceleme
70 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 12%
Axi-US05-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 156
Kârla kapanan işlemler:
861 (74.48%)
Zararla kapanan işlemler:
295 (25.52%)
En iyi işlem:
23.08 USD
En kötü işlem:
-44.17 USD
Brüt kâr:
1 897.41 USD (174 578 pips)
Brüt zarar:
-1 848.75 USD (158 575 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (110.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
110.12 USD (38)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
483 (41.78%)
Satış işlemleri:
673 (58.22%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
2.20 USD
Ortalama zarar:
-6.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-4.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-225.10 USD (6)
Aylık büyüme:
-14.21%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.11 USD
Maksimum:
338.39 USD (38.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.91% (338.39 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 362
EURNZD.pro 129
GBPUSD.pro 102
AUDCAD.pro 82
USDCHF.pro 59
EURUSD.pro 46
GBPCHF.pro 46
AUDUSD.pro 42
GBPJPY.pro 33
USDJPY.pro 31
EURGBP.pro 28
AUDNZD.pro 27
AUDCHF.pro 27
CHFJPY.pro 23
EURJPY.pro 22
USDCAD.pro 17
EURCAD.pro 13
GBPNZD.pro 12
NZDUSD.pro 10
EURAUD.pro 10
EURCHF.pro 10
GBPAUD.pro 9
CADJPY.pro 6
NZDJPY.pro 3
AUDJPY.pro 2
CADCHF.pro 2
NZDCAD.pro 2
GBPCAD.pro 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro 114
EURNZD.pro -308
GBPUSD.pro -26
AUDCAD.pro 25
USDCHF.pro 101
EURUSD.pro 20
GBPCHF.pro -2
AUDUSD.pro 36
GBPJPY.pro 32
USDJPY.pro 21
EURGBP.pro -8
AUDNZD.pro -44
AUDCHF.pro 24
CHFJPY.pro 20
EURJPY.pro 13
USDCAD.pro -16
EURCAD.pro 9
GBPNZD.pro 16
NZDUSD.pro 5
EURAUD.pro 5
EURCHF.pro 10
GBPAUD.pro -12
CADJPY.pro 3
NZDJPY.pro 3
AUDJPY.pro 1
CADCHF.pro 2
NZDCAD.pro 3
GBPCAD.pro 1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro 11K
EURNZD.pro -17K
GBPUSD.pro -1.9K
AUDCAD.pro 4.6K
USDCHF.pro 6.4K
EURUSD.pro 1.3K
GBPCHF.pro -1.5K
AUDUSD.pro 3.8K
GBPJPY.pro 6K
USDJPY.pro 3K
EURGBP.pro -1.4K
AUDNZD.pro -7.4K
AUDCHF.pro 1.6K
CHFJPY.pro 1.2K
EURJPY.pro 1.3K
USDCAD.pro -1.9K
EURCAD.pro 1.2K
GBPNZD.pro 2.9K
NZDUSD.pro 616
EURAUD.pro 525
EURCHF.pro 905
GBPAUD.pro -898
CADJPY.pro 536
NZDJPY.pro 368
AUDJPY.pro 222
CADCHF.pro 232
NZDCAD.pro 229
GBPCAD.pro 122
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US05-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.11.27 15:01
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.03% of days out of 487 days of the signal's entire lifetime.
