Maria Eduarda Campanha De Rezende

MariaEduardaAxiSelect4645

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 comentários
Confiabilidade
73 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 14%
Axi-US05-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 182
Negociações com lucro:
887 (75.04%)
Negociações com perda:
295 (24.96%)
Melhor negociação:
23.08 USD
Pior negociação:
-44.17 USD
Lucro bruto:
1 926.05 USD (177 822 pips)
Perda bruta:
-1 848.75 USD (158 575 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (110.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
110.12 USD (38)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
85.18%
Depósito máximo carregado:
3.73%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.23
Negociações longas:
493 (41.71%)
Negociações curtas:
689 (58.29%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.07 USD
Lucro médio:
2.17 USD
Perda média:
-6.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-4.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-225.10 USD (6)
Crescimento mensal:
-6.51%
Previsão anual:
-78.98%
Algotrading:
79%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.11 USD
Máximo:
338.39 USD (38.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.91% (338.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.38% (85.78 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.pro 362
EURNZD.pro 129
GBPUSD.pro 102
AUDCAD.pro 83
USDCHF.pro 63
AUDUSD.pro 51
EURUSD.pro 48
GBPCHF.pro 46
GBPJPY.pro 36
USDJPY.pro 31
AUDNZD.pro 28
EURGBP.pro 28
AUDCHF.pro 27
CHFJPY.pro 23
EURJPY.pro 22
USDCAD.pro 17
EURCAD.pro 13
GBPAUD.pro 12
GBPNZD.pro 12
NZDUSD.pro 10
EURAUD.pro 10
EURCHF.pro 10
CADJPY.pro 6
NZDJPY.pro 5
NZDCAD.pro 3
AUDJPY.pro 2
CADCHF.pro 2
GBPCAD.pro 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.pro 114
EURNZD.pro -308
GBPUSD.pro -26
AUDCAD.pro 26
USDCHF.pro 107
AUDUSD.pro 49
EURUSD.pro 22
GBPCHF.pro -2
GBPJPY.pro 34
USDJPY.pro 21
AUDNZD.pro -44
EURGBP.pro -8
AUDCHF.pro 24
CHFJPY.pro 20
EURJPY.pro 13
USDCAD.pro -16
EURCAD.pro 9
GBPAUD.pro -10
GBPNZD.pro 16
NZDUSD.pro 5
EURAUD.pro 5
EURCHF.pro 10
CADJPY.pro 3
NZDJPY.pro 4
NZDCAD.pro 4
AUDJPY.pro 1
CADCHF.pro 2
GBPCAD.pro 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.pro 11K
EURNZD.pro -17K
GBPUSD.pro -1.9K
AUDCAD.pro 4.7K
USDCHF.pro 6.9K
AUDUSD.pro 5.1K
EURUSD.pro 1.5K
GBPCHF.pro -1.5K
GBPJPY.pro 6.4K
USDJPY.pro 3K
AUDNZD.pro -7.4K
EURGBP.pro -1.4K
AUDCHF.pro 1.6K
CHFJPY.pro 1.2K
EURJPY.pro 1.3K
USDCAD.pro -1.9K
EURCAD.pro 1.2K
GBPAUD.pro -543
GBPNZD.pro 2.9K
NZDUSD.pro 616
EURAUD.pro 525
EURCHF.pro 905
CADJPY.pro 536
NZDJPY.pro 617
NZDCAD.pro 350
AUDJPY.pro 222
CADCHF.pro 232
GBPCAD.pro 122
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +23.08 USD
Pior negociação: -44 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 38
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +110.12 USD
Máxima perda consecutiva: -4.77 USD

2025.11.27 15:01
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.03% of days out of 487 days of the signal's entire lifetime.
