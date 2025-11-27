- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 182
Negociações com lucro:
887 (75.04%)
Negociações com perda:
295 (24.96%)
Melhor negociação:
23.08 USD
Pior negociação:
-44.17 USD
Lucro bruto:
1 926.05 USD (177 822 pips)
Perda bruta:
-1 848.75 USD (158 575 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (110.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
110.12 USD (38)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
85.18%
Depósito máximo carregado:
3.73%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.23
Negociações longas:
493 (41.71%)
Negociações curtas:
689 (58.29%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.07 USD
Lucro médio:
2.17 USD
Perda média:
-6.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-4.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-225.10 USD (6)
Crescimento mensal:
-6.51%
Previsão anual:
-78.98%
Algotrading:
79%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.11 USD
Máximo:
338.39 USD (38.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.91% (338.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.38% (85.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|362
|EURNZD.pro
|129
|GBPUSD.pro
|102
|AUDCAD.pro
|83
|USDCHF.pro
|63
|AUDUSD.pro
|51
|EURUSD.pro
|48
|GBPCHF.pro
|46
|GBPJPY.pro
|36
|USDJPY.pro
|31
|AUDNZD.pro
|28
|EURGBP.pro
|28
|AUDCHF.pro
|27
|CHFJPY.pro
|23
|EURJPY.pro
|22
|USDCAD.pro
|17
|EURCAD.pro
|13
|GBPAUD.pro
|12
|GBPNZD.pro
|12
|NZDUSD.pro
|10
|EURAUD.pro
|10
|EURCHF.pro
|10
|CADJPY.pro
|6
|NZDJPY.pro
|5
|NZDCAD.pro
|3
|AUDJPY.pro
|2
|CADCHF.pro
|2
|GBPCAD.pro
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.pro
|114
|EURNZD.pro
|-308
|GBPUSD.pro
|-26
|AUDCAD.pro
|26
|USDCHF.pro
|107
|AUDUSD.pro
|49
|EURUSD.pro
|22
|GBPCHF.pro
|-2
|GBPJPY.pro
|34
|USDJPY.pro
|21
|AUDNZD.pro
|-44
|EURGBP.pro
|-8
|AUDCHF.pro
|24
|CHFJPY.pro
|20
|EURJPY.pro
|13
|USDCAD.pro
|-16
|EURCAD.pro
|9
|GBPAUD.pro
|-10
|GBPNZD.pro
|16
|NZDUSD.pro
|5
|EURAUD.pro
|5
|EURCHF.pro
|10
|CADJPY.pro
|3
|NZDJPY.pro
|4
|NZDCAD.pro
|4
|AUDJPY.pro
|1
|CADCHF.pro
|2
|GBPCAD.pro
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.pro
|11K
|EURNZD.pro
|-17K
|GBPUSD.pro
|-1.9K
|AUDCAD.pro
|4.7K
|USDCHF.pro
|6.9K
|AUDUSD.pro
|5.1K
|EURUSD.pro
|1.5K
|GBPCHF.pro
|-1.5K
|GBPJPY.pro
|6.4K
|USDJPY.pro
|3K
|AUDNZD.pro
|-7.4K
|EURGBP.pro
|-1.4K
|AUDCHF.pro
|1.6K
|CHFJPY.pro
|1.2K
|EURJPY.pro
|1.3K
|USDCAD.pro
|-1.9K
|EURCAD.pro
|1.2K
|GBPAUD.pro
|-543
|GBPNZD.pro
|2.9K
|NZDUSD.pro
|616
|EURAUD.pro
|525
|EURCHF.pro
|905
|CADJPY.pro
|536
|NZDJPY.pro
|617
|NZDCAD.pro
|350
|AUDJPY.pro
|222
|CADCHF.pro
|232
|GBPCAD.pro
|122
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +23.08 USD
Pior negociação: -44 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 38
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +110.12 USD
Máxima perda consecutiva: -4.77 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US05-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
14%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
73
79%
1 182
75%
85%
1.04
0.07
USD
USD
15%
1:100