Trade:
1 156
Profit Trade:
861 (74.48%)
Loss Trade:
295 (25.52%)
Best Trade:
23.08 USD
Worst Trade:
-44.17 USD
Profitto lordo:
1 897.41 USD (174 578 pips)
Perdita lorda:
-1 848.75 USD (158 575 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (110.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
110.12 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.14
Long Trade:
483 (41.78%)
Short Trade:
673 (58.22%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
2.20 USD
Perdita media:
-6.27 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-4.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-225.10 USD (6)
Crescita mensile:
-14.21%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.11 USD
Massimale:
338.39 USD (38.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.91% (338.39 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|362
|EURNZD.pro
|129
|GBPUSD.pro
|102
|AUDCAD.pro
|82
|USDCHF.pro
|59
|EURUSD.pro
|46
|GBPCHF.pro
|46
|AUDUSD.pro
|42
|GBPJPY.pro
|33
|USDJPY.pro
|31
|EURGBP.pro
|28
|AUDNZD.pro
|27
|AUDCHF.pro
|27
|CHFJPY.pro
|23
|EURJPY.pro
|22
|USDCAD.pro
|17
|EURCAD.pro
|13
|GBPNZD.pro
|12
|NZDUSD.pro
|10
|EURAUD.pro
|10
|EURCHF.pro
|10
|GBPAUD.pro
|9
|CADJPY.pro
|6
|NZDJPY.pro
|3
|AUDJPY.pro
|2
|CADCHF.pro
|2
|NZDCAD.pro
|2
|GBPCAD.pro
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.pro
|114
|EURNZD.pro
|-308
|GBPUSD.pro
|-26
|AUDCAD.pro
|25
|USDCHF.pro
|101
|EURUSD.pro
|20
|GBPCHF.pro
|-2
|AUDUSD.pro
|36
|GBPJPY.pro
|32
|USDJPY.pro
|21
|EURGBP.pro
|-8
|AUDNZD.pro
|-44
|AUDCHF.pro
|24
|CHFJPY.pro
|20
|EURJPY.pro
|13
|USDCAD.pro
|-16
|EURCAD.pro
|9
|GBPNZD.pro
|16
|NZDUSD.pro
|5
|EURAUD.pro
|5
|EURCHF.pro
|10
|GBPAUD.pro
|-12
|CADJPY.pro
|3
|NZDJPY.pro
|3
|AUDJPY.pro
|1
|CADCHF.pro
|2
|NZDCAD.pro
|3
|GBPCAD.pro
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.pro
|11K
|EURNZD.pro
|-17K
|GBPUSD.pro
|-1.9K
|AUDCAD.pro
|4.6K
|USDCHF.pro
|6.4K
|EURUSD.pro
|1.3K
|GBPCHF.pro
|-1.5K
|AUDUSD.pro
|3.8K
|GBPJPY.pro
|6K
|USDJPY.pro
|3K
|EURGBP.pro
|-1.4K
|AUDNZD.pro
|-7.4K
|AUDCHF.pro
|1.6K
|CHFJPY.pro
|1.2K
|EURJPY.pro
|1.3K
|USDCAD.pro
|-1.9K
|EURCAD.pro
|1.2K
|GBPNZD.pro
|2.9K
|NZDUSD.pro
|616
|EURAUD.pro
|525
|EURCHF.pro
|905
|GBPAUD.pro
|-898
|CADJPY.pro
|536
|NZDJPY.pro
|368
|AUDJPY.pro
|222
|CADCHF.pro
|232
|NZDCAD.pro
|229
|GBPCAD.pro
|122
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.08 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +110.12 USD
Massima perdita consecutiva: -4.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US05-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni