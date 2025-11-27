SegnaliSezioni
Maria Eduarda Campanha De Rezende

MariaEduardaAxiSelect4645

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 recensioni
70 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 12%
Axi-US05-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 156
Profit Trade:
861 (74.48%)
Loss Trade:
295 (25.52%)
Best Trade:
23.08 USD
Worst Trade:
-44.17 USD
Profitto lordo:
1 897.41 USD (174 578 pips)
Perdita lorda:
-1 848.75 USD (158 575 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (110.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
110.12 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.14
Long Trade:
483 (41.78%)
Short Trade:
673 (58.22%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
2.20 USD
Perdita media:
-6.27 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-4.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-225.10 USD (6)
Crescita mensile:
-14.21%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.11 USD
Massimale:
338.39 USD (38.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.91% (338.39 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 362
EURNZD.pro 129
GBPUSD.pro 102
AUDCAD.pro 82
USDCHF.pro 59
EURUSD.pro 46
GBPCHF.pro 46
AUDUSD.pro 42
GBPJPY.pro 33
USDJPY.pro 31
EURGBP.pro 28
AUDNZD.pro 27
AUDCHF.pro 27
CHFJPY.pro 23
EURJPY.pro 22
USDCAD.pro 17
EURCAD.pro 13
GBPNZD.pro 12
NZDUSD.pro 10
EURAUD.pro 10
EURCHF.pro 10
GBPAUD.pro 9
CADJPY.pro 6
NZDJPY.pro 3
AUDJPY.pro 2
CADCHF.pro 2
NZDCAD.pro 2
GBPCAD.pro 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro 114
EURNZD.pro -308
GBPUSD.pro -26
AUDCAD.pro 25
USDCHF.pro 101
EURUSD.pro 20
GBPCHF.pro -2
AUDUSD.pro 36
GBPJPY.pro 32
USDJPY.pro 21
EURGBP.pro -8
AUDNZD.pro -44
AUDCHF.pro 24
CHFJPY.pro 20
EURJPY.pro 13
USDCAD.pro -16
EURCAD.pro 9
GBPNZD.pro 16
NZDUSD.pro 5
EURAUD.pro 5
EURCHF.pro 10
GBPAUD.pro -12
CADJPY.pro 3
NZDJPY.pro 3
AUDJPY.pro 1
CADCHF.pro 2
NZDCAD.pro 3
GBPCAD.pro 1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro 11K
EURNZD.pro -17K
GBPUSD.pro -1.9K
AUDCAD.pro 4.6K
USDCHF.pro 6.4K
EURUSD.pro 1.3K
GBPCHF.pro -1.5K
AUDUSD.pro 3.8K
GBPJPY.pro 6K
USDJPY.pro 3K
EURGBP.pro -1.4K
AUDNZD.pro -7.4K
AUDCHF.pro 1.6K
CHFJPY.pro 1.2K
EURJPY.pro 1.3K
USDCAD.pro -1.9K
EURCAD.pro 1.2K
GBPNZD.pro 2.9K
NZDUSD.pro 616
EURAUD.pro 525
EURCHF.pro 905
GBPAUD.pro -898
CADJPY.pro 536
NZDJPY.pro 368
AUDJPY.pro 222
CADCHF.pro 232
NZDCAD.pro 229
GBPCAD.pro 122
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.08 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +110.12 USD
Massima perdita consecutiva: -4.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US05-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.27 15:01
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.03% of days out of 487 days of the signal's entire lifetime.
