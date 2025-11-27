СигналыРазделы
Maria Eduarda Campanha De Rezende

MariaEduardaAxiSelect4645

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 отзывов
Надежность
73 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 14%
Axi-US05-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 182
Прибыльных трейдов:
887 (75.04%)
Убыточных трейдов:
295 (24.96%)
Лучший трейд:
23.08 USD
Худший трейд:
-44.17 USD
Общая прибыль:
1 926.05 USD (177 822 pips)
Общий убыток:
-1 848.75 USD (158 575 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (110.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
110.12 USD (38)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
84.02%
Макс. загрузка депозита:
3.73%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.23
Длинных трейдов:
493 (41.71%)
Коротких трейдов:
689 (58.29%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.07 USD
Средняя прибыль:
2.17 USD
Средний убыток:
-6.27 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-4.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-225.10 USD (6)
Прирост в месяц:
-6.51%
Годовой прогноз:
-78.98%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.11 USD
Максимальная:
338.39 USD (38.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.91% (338.39 USD)
По эквити:
4.38% (85.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.pro 362
EURNZD.pro 129
GBPUSD.pro 102
AUDCAD.pro 83
USDCHF.pro 63
AUDUSD.pro 51
EURUSD.pro 48
GBPCHF.pro 46
GBPJPY.pro 36
USDJPY.pro 31
AUDNZD.pro 28
EURGBP.pro 28
AUDCHF.pro 27
CHFJPY.pro 23
EURJPY.pro 22
USDCAD.pro 17
EURCAD.pro 13
GBPAUD.pro 12
GBPNZD.pro 12
NZDUSD.pro 10
EURAUD.pro 10
EURCHF.pro 10
CADJPY.pro 6
NZDJPY.pro 5
NZDCAD.pro 3
AUDJPY.pro 2
CADCHF.pro 2
GBPCAD.pro 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.pro 114
EURNZD.pro -308
GBPUSD.pro -26
AUDCAD.pro 26
USDCHF.pro 107
AUDUSD.pro 49
EURUSD.pro 22
GBPCHF.pro -2
GBPJPY.pro 34
USDJPY.pro 21
AUDNZD.pro -44
EURGBP.pro -8
AUDCHF.pro 24
CHFJPY.pro 20
EURJPY.pro 13
USDCAD.pro -16
EURCAD.pro 9
GBPAUD.pro -10
GBPNZD.pro 16
NZDUSD.pro 5
EURAUD.pro 5
EURCHF.pro 10
CADJPY.pro 3
NZDJPY.pro 4
NZDCAD.pro 4
AUDJPY.pro 1
CADCHF.pro 2
GBPCAD.pro 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.pro 11K
EURNZD.pro -17K
GBPUSD.pro -1.9K
AUDCAD.pro 4.7K
USDCHF.pro 6.9K
AUDUSD.pro 5.1K
EURUSD.pro 1.5K
GBPCHF.pro -1.5K
GBPJPY.pro 6.4K
USDJPY.pro 3K
AUDNZD.pro -7.4K
EURGBP.pro -1.4K
AUDCHF.pro 1.6K
CHFJPY.pro 1.2K
EURJPY.pro 1.3K
USDCAD.pro -1.9K
EURCAD.pro 1.2K
GBPAUD.pro -543
GBPNZD.pro 2.9K
NZDUSD.pro 616
EURAUD.pro 525
EURCHF.pro 905
CADJPY.pro 536
NZDJPY.pro 617
NZDCAD.pro 350
AUDJPY.pro 222
CADCHF.pro 232
GBPCAD.pro 122
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.08 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 38
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +110.12 USD
Макс. убыток в серии: -4.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US05-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.27 15:01
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.03% of days out of 487 days of the signal's entire lifetime.
