Всего трейдов:
1 182
Прибыльных трейдов:
887 (75.04%)
Убыточных трейдов:
295 (24.96%)
Лучший трейд:
23.08 USD
Худший трейд:
-44.17 USD
Общая прибыль:
1 926.05 USD (177 822 pips)
Общий убыток:
-1 848.75 USD (158 575 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (110.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
110.12 USD (38)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
84.02%
Макс. загрузка депозита:
3.73%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.23
Длинных трейдов:
493 (41.71%)
Коротких трейдов:
689 (58.29%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.07 USD
Средняя прибыль:
2.17 USD
Средний убыток:
-6.27 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-4.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-225.10 USD (6)
Прирост в месяц:
-6.51%
Годовой прогноз:
-78.98%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.11 USD
Максимальная:
338.39 USD (38.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.91% (338.39 USD)
По эквити:
4.38% (85.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|362
|EURNZD.pro
|129
|GBPUSD.pro
|102
|AUDCAD.pro
|83
|USDCHF.pro
|63
|AUDUSD.pro
|51
|EURUSD.pro
|48
|GBPCHF.pro
|46
|GBPJPY.pro
|36
|USDJPY.pro
|31
|AUDNZD.pro
|28
|EURGBP.pro
|28
|AUDCHF.pro
|27
|CHFJPY.pro
|23
|EURJPY.pro
|22
|USDCAD.pro
|17
|EURCAD.pro
|13
|GBPAUD.pro
|12
|GBPNZD.pro
|12
|NZDUSD.pro
|10
|EURAUD.pro
|10
|EURCHF.pro
|10
|CADJPY.pro
|6
|NZDJPY.pro
|5
|NZDCAD.pro
|3
|AUDJPY.pro
|2
|CADCHF.pro
|2
|GBPCAD.pro
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pro
|114
|EURNZD.pro
|-308
|GBPUSD.pro
|-26
|AUDCAD.pro
|26
|USDCHF.pro
|107
|AUDUSD.pro
|49
|EURUSD.pro
|22
|GBPCHF.pro
|-2
|GBPJPY.pro
|34
|USDJPY.pro
|21
|AUDNZD.pro
|-44
|EURGBP.pro
|-8
|AUDCHF.pro
|24
|CHFJPY.pro
|20
|EURJPY.pro
|13
|USDCAD.pro
|-16
|EURCAD.pro
|9
|GBPAUD.pro
|-10
|GBPNZD.pro
|16
|NZDUSD.pro
|5
|EURAUD.pro
|5
|EURCHF.pro
|10
|CADJPY.pro
|3
|NZDJPY.pro
|4
|NZDCAD.pro
|4
|AUDJPY.pro
|1
|CADCHF.pro
|2
|GBPCAD.pro
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pro
|11K
|EURNZD.pro
|-17K
|GBPUSD.pro
|-1.9K
|AUDCAD.pro
|4.7K
|USDCHF.pro
|6.9K
|AUDUSD.pro
|5.1K
|EURUSD.pro
|1.5K
|GBPCHF.pro
|-1.5K
|GBPJPY.pro
|6.4K
|USDJPY.pro
|3K
|AUDNZD.pro
|-7.4K
|EURGBP.pro
|-1.4K
|AUDCHF.pro
|1.6K
|CHFJPY.pro
|1.2K
|EURJPY.pro
|1.3K
|USDCAD.pro
|-1.9K
|EURCAD.pro
|1.2K
|GBPAUD.pro
|-543
|GBPNZD.pro
|2.9K
|NZDUSD.pro
|616
|EURAUD.pro
|525
|EURCHF.pro
|905
|CADJPY.pro
|536
|NZDJPY.pro
|617
|NZDCAD.pro
|350
|AUDJPY.pro
|222
|CADCHF.pro
|232
|GBPCAD.pro
|122
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +23.08 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 38
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +110.12 USD
Макс. убыток в серии: -4.77 USD
