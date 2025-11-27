SeñalesSecciones
Maria Eduarda Campanha De Rezende

MariaEduardaAxiSelect4645

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 comentarios
Fiabilidad
73 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 14%
Axi-US05-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 182
Transacciones Rentables:
887 (75.04%)
Transacciones Irrentables:
295 (24.96%)
Mejor transacción:
23.08 USD
Peor transacción:
-44.17 USD
Beneficio Bruto:
1 926.05 USD (177 822 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 848.75 USD (158 575 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
38 (110.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
110.12 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
85.18%
Carga máxima del depósito:
3.73%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.23
Transacciones Largas:
493 (41.71%)
Transacciones Cortas:
689 (58.29%)
Factor de Beneficio:
1.04
Beneficio Esperado:
0.07 USD
Beneficio medio:
2.17 USD
Pérdidas medias:
-6.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
26 (-4.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-225.10 USD (6)
Crecimiento al mes:
-6.51%
Pronóstico anual:
-78.98%
Trading algorítmico:
79%
Reducción de balance:
Absoluto:
21.11 USD
Máxima:
338.39 USD (38.17%)
Reducción relativa:
De balance:
14.91% (338.39 USD)
De fondos:
4.38% (85.78 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.pro 362
EURNZD.pro 129
GBPUSD.pro 102
AUDCAD.pro 83
USDCHF.pro 63
AUDUSD.pro 51
EURUSD.pro 48
GBPCHF.pro 46
GBPJPY.pro 36
USDJPY.pro 31
AUDNZD.pro 28
EURGBP.pro 28
AUDCHF.pro 27
CHFJPY.pro 23
EURJPY.pro 22
USDCAD.pro 17
EURCAD.pro 13
GBPAUD.pro 12
GBPNZD.pro 12
NZDUSD.pro 10
EURAUD.pro 10
EURCHF.pro 10
CADJPY.pro 6
NZDJPY.pro 5
NZDCAD.pro 3
AUDJPY.pro 2
CADCHF.pro 2
GBPCAD.pro 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.pro 114
EURNZD.pro -308
GBPUSD.pro -26
AUDCAD.pro 26
USDCHF.pro 107
AUDUSD.pro 49
EURUSD.pro 22
GBPCHF.pro -2
GBPJPY.pro 34
USDJPY.pro 21
AUDNZD.pro -44
EURGBP.pro -8
AUDCHF.pro 24
CHFJPY.pro 20
EURJPY.pro 13
USDCAD.pro -16
EURCAD.pro 9
GBPAUD.pro -10
GBPNZD.pro 16
NZDUSD.pro 5
EURAUD.pro 5
EURCHF.pro 10
CADJPY.pro 3
NZDJPY.pro 4
NZDCAD.pro 4
AUDJPY.pro 1
CADCHF.pro 2
GBPCAD.pro 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.pro 11K
EURNZD.pro -17K
GBPUSD.pro -1.9K
AUDCAD.pro 4.7K
USDCHF.pro 6.9K
AUDUSD.pro 5.1K
EURUSD.pro 1.5K
GBPCHF.pro -1.5K
GBPJPY.pro 6.4K
USDJPY.pro 3K
AUDNZD.pro -7.4K
EURGBP.pro -1.4K
AUDCHF.pro 1.6K
CHFJPY.pro 1.2K
EURJPY.pro 1.3K
USDCAD.pro -1.9K
EURCAD.pro 1.2K
GBPAUD.pro -543
GBPNZD.pro 2.9K
NZDUSD.pro 616
EURAUD.pro 525
EURCHF.pro 905
CADJPY.pro 536
NZDJPY.pro 617
NZDCAD.pro 350
AUDJPY.pro 222
CADCHF.pro 232
GBPCAD.pro 122
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +23.08 USD
Peor transacción: -44 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 38
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +110.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.77 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US05-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.11.27 15:01
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.03% of days out of 487 days of the signal's entire lifetime.
