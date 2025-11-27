信号部分
信号 / MetaTrader 4 / MariaEduardaAxiSelect4645
Maria Eduarda Campanha De Rezende

MariaEduardaAxiSelect4645

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0条评论
可靠性
73
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 14%
Axi-US05-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 182
盈利交易:
887 (75.04%)
亏损交易:
295 (24.96%)
最好交易:
23.08 USD
最差交易:
-44.17 USD
毛利:
1 926.05 USD (177 822 pips)
毛利亏损:
-1 848.75 USD (158 575 pips)
最大连续赢利:
38 (110.12 USD)
最大连续盈利:
110.12 USD (38)
夏普比率:
0.02
交易活动:
85.18%
最大入金加载:
3.73%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.23
长期交易:
493 (41.71%)
短期交易:
689 (58.29%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.07 USD
平均利润:
2.17 USD
平均损失:
-6.27 USD
最大连续失误:
26 (-4.77 USD)
最大连续亏损:
-225.10 USD (6)
每月增长:
-6.51%
年度预测:
-78.98%
算法交易:
79%
结余跌幅:
绝对:
21.11 USD
最大值:
338.39 USD (38.17%)
相对跌幅:
结余:
14.91% (338.39 USD)
净值:
4.38% (85.78 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.pro 362
EURNZD.pro 129
GBPUSD.pro 102
AUDCAD.pro 83
USDCHF.pro 63
AUDUSD.pro 51
EURUSD.pro 48
GBPCHF.pro 46
GBPJPY.pro 36
USDJPY.pro 31
AUDNZD.pro 28
EURGBP.pro 28
AUDCHF.pro 27
CHFJPY.pro 23
EURJPY.pro 22
USDCAD.pro 17
EURCAD.pro 13
GBPAUD.pro 12
GBPNZD.pro 12
NZDUSD.pro 10
EURAUD.pro 10
EURCHF.pro 10
CADJPY.pro 6
NZDJPY.pro 5
NZDCAD.pro 3
AUDJPY.pro 2
CADCHF.pro 2
GBPCAD.pro 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.pro 114
EURNZD.pro -308
GBPUSD.pro -26
AUDCAD.pro 26
USDCHF.pro 107
AUDUSD.pro 49
EURUSD.pro 22
GBPCHF.pro -2
GBPJPY.pro 34
USDJPY.pro 21
AUDNZD.pro -44
EURGBP.pro -8
AUDCHF.pro 24
CHFJPY.pro 20
EURJPY.pro 13
USDCAD.pro -16
EURCAD.pro 9
GBPAUD.pro -10
GBPNZD.pro 16
NZDUSD.pro 5
EURAUD.pro 5
EURCHF.pro 10
CADJPY.pro 3
NZDJPY.pro 4
NZDCAD.pro 4
AUDJPY.pro 1
CADCHF.pro 2
GBPCAD.pro 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.pro 11K
EURNZD.pro -17K
GBPUSD.pro -1.9K
AUDCAD.pro 4.7K
USDCHF.pro 6.9K
AUDUSD.pro 5.1K
EURUSD.pro 1.5K
GBPCHF.pro -1.5K
GBPJPY.pro 6.4K
USDJPY.pro 3K
AUDNZD.pro -7.4K
EURGBP.pro -1.4K
AUDCHF.pro 1.6K
CHFJPY.pro 1.2K
EURJPY.pro 1.3K
USDCAD.pro -1.9K
EURCAD.pro 1.2K
GBPAUD.pro -543
GBPNZD.pro 2.9K
NZDUSD.pro 616
EURAUD.pro 525
EURCHF.pro 905
CADJPY.pro 536
NZDJPY.pro 617
NZDCAD.pro 350
AUDJPY.pro 222
CADCHF.pro 232
GBPCAD.pro 122
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +23.08 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 38
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +110.12 USD
最大连续亏损: -4.77 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US05-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.11.27 15:01
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.03% of days out of 487 days of the signal's entire lifetime.
