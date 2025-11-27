- 成长
交易:
1 182
盈利交易:
887 (75.04%)
亏损交易:
295 (24.96%)
最好交易:
23.08 USD
最差交易:
-44.17 USD
毛利:
1 926.05 USD (177 822 pips)
毛利亏损:
-1 848.75 USD (158 575 pips)
最大连续赢利:
38 (110.12 USD)
最大连续盈利:
110.12 USD (38)
夏普比率:
0.02
交易活动:
85.18%
最大入金加载:
3.73%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.23
长期交易:
493 (41.71%)
短期交易:
689 (58.29%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.07 USD
平均利润:
2.17 USD
平均损失:
-6.27 USD
最大连续失误:
26 (-4.77 USD)
最大连续亏损:
-225.10 USD (6)
每月增长:
-6.51%
年度预测:
-78.98%
算法交易:
79%
结余跌幅:
绝对:
21.11 USD
最大值:
338.39 USD (38.17%)
相对跌幅:
结余:
14.91% (338.39 USD)
净值:
4.38% (85.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|362
|EURNZD.pro
|129
|GBPUSD.pro
|102
|AUDCAD.pro
|83
|USDCHF.pro
|63
|AUDUSD.pro
|51
|EURUSD.pro
|48
|GBPCHF.pro
|46
|GBPJPY.pro
|36
|USDJPY.pro
|31
|AUDNZD.pro
|28
|EURGBP.pro
|28
|AUDCHF.pro
|27
|CHFJPY.pro
|23
|EURJPY.pro
|22
|USDCAD.pro
|17
|EURCAD.pro
|13
|GBPAUD.pro
|12
|GBPNZD.pro
|12
|NZDUSD.pro
|10
|EURAUD.pro
|10
|EURCHF.pro
|10
|CADJPY.pro
|6
|NZDJPY.pro
|5
|NZDCAD.pro
|3
|AUDJPY.pro
|2
|CADCHF.pro
|2
|GBPCAD.pro
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.pro
|114
|EURNZD.pro
|-308
|GBPUSD.pro
|-26
|AUDCAD.pro
|26
|USDCHF.pro
|107
|AUDUSD.pro
|49
|EURUSD.pro
|22
|GBPCHF.pro
|-2
|GBPJPY.pro
|34
|USDJPY.pro
|21
|AUDNZD.pro
|-44
|EURGBP.pro
|-8
|AUDCHF.pro
|24
|CHFJPY.pro
|20
|EURJPY.pro
|13
|USDCAD.pro
|-16
|EURCAD.pro
|9
|GBPAUD.pro
|-10
|GBPNZD.pro
|16
|NZDUSD.pro
|5
|EURAUD.pro
|5
|EURCHF.pro
|10
|CADJPY.pro
|3
|NZDJPY.pro
|4
|NZDCAD.pro
|4
|AUDJPY.pro
|1
|CADCHF.pro
|2
|GBPCAD.pro
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.pro
|11K
|EURNZD.pro
|-17K
|GBPUSD.pro
|-1.9K
|AUDCAD.pro
|4.7K
|USDCHF.pro
|6.9K
|AUDUSD.pro
|5.1K
|EURUSD.pro
|1.5K
|GBPCHF.pro
|-1.5K
|GBPJPY.pro
|6.4K
|USDJPY.pro
|3K
|AUDNZD.pro
|-7.4K
|EURGBP.pro
|-1.4K
|AUDCHF.pro
|1.6K
|CHFJPY.pro
|1.2K
|EURJPY.pro
|1.3K
|USDCAD.pro
|-1.9K
|EURCAD.pro
|1.2K
|GBPAUD.pro
|-543
|GBPNZD.pro
|2.9K
|NZDUSD.pro
|616
|EURAUD.pro
|525
|EURCHF.pro
|905
|CADJPY.pro
|536
|NZDJPY.pro
|617
|NZDCAD.pro
|350
|AUDJPY.pro
|222
|CADCHF.pro
|232
|GBPCAD.pro
|122
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
