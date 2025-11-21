シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / ATA Trader
Adson Tassio De Sousa Amorim

ATA Trader

Adson Tassio De Sousa Amorim
レビュー0件
信頼性
13週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 5%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
192
利益トレード:
113 (58.85%)
損失トレード:
79 (41.15%)
ベストトレード:
60.00 BRL
最悪のトレード:
-296.00 BRL
総利益:
2 050.00 BRL (10 250 pips)
総損失:
-1 950.00 BRL (9 750 pips)
最大連続の勝ち:
14 (215.00 BRL)
最大連続利益:
215.00 BRL (14)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
0.36%
最大入金額:
21.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
16 分
リカバリーファクター:
0.25
長いトレード:
77 (40.10%)
短いトレード:
115 (59.90%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
0.52 BRL
平均利益:
18.14 BRL
平均損失:
-24.68 BRL
最大連続の負け:
5 (-121.00 BRL)
最大連続損失:
-296.00 BRL (1)
月間成長:
20.27%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
402.00 BRL
最大の:
402.00 BRL (36.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.30% (402.00 BRL)
エクイティによる:
5.55% (59.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINZ25 161
WING26 23
WINV25 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINZ25 69
WING26 78
WINV25 -104
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINZ25 785
WING26 890
WINV25 -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +60.00 BRL
最悪のトレード: -296 BRL
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +215.00 BRL
最大連続損失: -121.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XPMT5-PRD
7.50 × 4
レビューなし
2025.12.18 15:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 13:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 13:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 17:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 21:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
