トレード:
192
利益トレード:
113 (58.85%)
損失トレード:
79 (41.15%)
ベストトレード:
60.00 BRL
最悪のトレード:
-296.00 BRL
総利益:
2 050.00 BRL (10 250 pips)
総損失:
-1 950.00 BRL (9 750 pips)
最大連続の勝ち:
14 (215.00 BRL)
最大連続利益:
215.00 BRL (14)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
0.36%
最大入金額:
21.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
16 分
リカバリーファクター:
0.25
長いトレード:
77 (40.10%)
短いトレード:
115 (59.90%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
0.52 BRL
平均利益:
18.14 BRL
平均損失:
-24.68 BRL
最大連続の負け:
5 (-121.00 BRL)
最大連続損失:
-296.00 BRL (1)
月間成長:
20.27%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
402.00 BRL
最大の:
402.00 BRL (36.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.30% (402.00 BRL)
エクイティによる:
5.55% (59.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINZ25
|161
|WING26
|23
|WINV25
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINZ25
|69
|WING26
|78
|WINV25
|-104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINZ25
|785
|WING26
|890
|WINV25
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
レビューなし
