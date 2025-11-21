- Incremento
Total de Trades:
192
Transacciones Rentables:
113 (58.85%)
Transacciones Irrentables:
79 (41.15%)
Mejor transacción:
60.00 BRL
Peor transacción:
-296.00 BRL
Beneficio Bruto:
2 050.00 BRL (10 250 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 950.00 BRL (9 750 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (215.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
215.00 BRL (14)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
0.36%
Carga máxima del depósito:
21.23%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
16 minutos
Factor de Recuperación:
0.25
Transacciones Largas:
77 (40.10%)
Transacciones Cortas:
115 (59.90%)
Factor de Beneficio:
1.05
Beneficio Esperado:
0.52 BRL
Beneficio medio:
18.14 BRL
Pérdidas medias:
-24.68 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-121.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-296.00 BRL (1)
Crecimiento al mes:
20.27%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
402.00 BRL
Máxima:
402.00 BRL (36.30%)
Reducción relativa:
De balance:
36.30% (402.00 BRL)
De fondos:
5.55% (59.00 BRL)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|WINZ25
|161
|WING26
|23
|WINV25
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|WINZ25
|69
|WING26
|78
|WINV25
|-104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|WINZ25
|785
|WING26
|890
|WINV25
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
No hay comentarios
