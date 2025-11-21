SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / ATA Trader
Adson Tassio De Sousa Amorim

ATA Trader

Adson Tassio De Sousa Amorim
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 5%
XPMT5-PRD
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
192
Transacciones Rentables:
113 (58.85%)
Transacciones Irrentables:
79 (41.15%)
Mejor transacción:
60.00 BRL
Peor transacción:
-296.00 BRL
Beneficio Bruto:
2 050.00 BRL (10 250 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 950.00 BRL (9 750 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (215.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
215.00 BRL (14)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
0.36%
Carga máxima del depósito:
21.23%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
16 minutos
Factor de Recuperación:
0.25
Transacciones Largas:
77 (40.10%)
Transacciones Cortas:
115 (59.90%)
Factor de Beneficio:
1.05
Beneficio Esperado:
0.52 BRL
Beneficio medio:
18.14 BRL
Pérdidas medias:
-24.68 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-121.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-296.00 BRL (1)
Crecimiento al mes:
20.27%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
402.00 BRL
Máxima:
402.00 BRL (36.30%)
Reducción relativa:
De balance:
36.30% (402.00 BRL)
De fondos:
5.55% (59.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINZ25 161
WING26 23
WINV25 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINZ25 69
WING26 78
WINV25 -104
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINZ25 785
WING26 890
WINV25 -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +60.00 BRL
Peor transacción: -296 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +215.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -121.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
No hay comentarios
2025.12.18 15:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 13:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 13:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 17:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 21:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
