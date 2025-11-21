SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ATA Trader
Adson Tassio De Sousa Amorim

ATA Trader

Adson Tassio De Sousa Amorim
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
0%
XPMT5-PRD
1:1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
103
Bénéfice trades:
61 (59.22%)
Perte trades:
42 (40.78%)
Meilleure transaction:
60.00 BRL
Pire transaction:
-296.00 BRL
Bénéfice brut:
1 256.00 BRL (6 280 pips)
Perte brute:
-1 322.00 BRL (6 610 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (215.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
215.00 BRL (14)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
27 minutes
Facteur de récupération:
-0.16
Longs trades:
31 (30.10%)
Courts trades:
72 (69.90%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.64 BRL
Bénéfice moyen:
20.59 BRL
Perte moyenne:
-31.48 BRL
Pertes consécutives maximales:
5 (-121.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-296.00 BRL (1)
Croissance mensuelle:
13.31%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
402.00 BRL
Maximal:
402.00 BRL (36.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 BRL)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINZ25 95
WINV25 8
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINZ25 75
WINV25 -104
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINZ25 845
WINV25 -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +60.00 BRL
Pire transaction: -296 BRL
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +215.00 BRL
Perte consécutive maximale: -121.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.21 21:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire