- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
103
Kârla kapanan işlemler:
61 (59.22%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (40.78%)
En iyi işlem:
60.00 BRL
En kötü işlem:
-296.00 BRL
Brüt kâr:
1 256.00 BRL (6 280 pips)
Brüt zarar:
-1 322.00 BRL (6 610 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (215.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
215.00 BRL (14)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
-0.16
Alış işlemleri:
31 (30.10%)
Satış işlemleri:
72 (69.90%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.64 BRL
Ortalama kâr:
20.59 BRL
Ortalama zarar:
-31.48 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-121.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-296.00 BRL (1)
Aylık büyüme:
13.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
402.00 BRL
Maksimum:
402.00 BRL (36.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 BRL)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINZ25
|95
|WINV25
|8
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINZ25
|75
|WINV25
|-104
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINZ25
|845
|WINV25
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +60.00 BRL
En kötü işlem: -296 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +215.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -121.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok