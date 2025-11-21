- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
103
Profit Trade:
61 (59.22%)
Loss Trade:
42 (40.78%)
Best Trade:
60.00 BRL
Worst Trade:
-296.00 BRL
Profitto lordo:
1 256.00 BRL (6 280 pips)
Perdita lorda:
-1 322.00 BRL (6 610 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (215.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
215.00 BRL (14)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
-0.16
Long Trade:
31 (30.10%)
Short Trade:
72 (69.90%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.64 BRL
Profitto medio:
20.59 BRL
Perdita media:
-31.48 BRL
Massime perdite consecutive:
5 (-121.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-296.00 BRL (1)
Crescita mensile:
13.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
402.00 BRL
Massimale:
402.00 BRL (36.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 BRL)
Per equità:
0.00% (0.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINZ25
|95
|WINV25
|8
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINZ25
|75
|WINV25
|-104
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINZ25
|845
|WINV25
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +60.00 BRL
Worst Trade: -296 BRL
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +215.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -121.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Non ci sono recensioni