- 자본
- 축소
트레이드:
208
이익 거래:
121 (58.17%)
손실 거래:
87 (41.83%)
최고의 거래:
60.00 BRL
최악의 거래:
-296.00 BRL
총 수익:
2 205.00 BRL (11 025 pips)
총 손실:
-2 125.00 BRL (10 625 pips)
연속 최대 이익:
14 (215.00 BRL)
연속 최대 이익:
215.00 BRL (14)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
0.36%
최대 입금량:
21.23%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
16 분
회복 요인:
0.20
롱(주식매수):
88 (42.31%)
숏(주식차입매도):
120 (57.69%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
0.38 BRL
평균 이익:
18.22 BRL
평균 손실:
-24.43 BRL
연속 최대 손실:
5 (-121.00 BRL)
연속 최대 손실:
-296.00 BRL (1)
월별 성장률:
8.76%
연간 예측:
106.31%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
402.00 BRL
최대한의:
402.00 BRL (36.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.30% (402.00 BRL)
자본금별:
5.55% (59.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINZ25
|161
|WING26
|39
|WINV25
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINZ25
|69
|WING26
|70
|WINV25
|-104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINZ25
|785
|WING26
|790
|WINV25
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +60.00 BRL
최악의 거래: -296 BRL
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +215.00 BRL
연속 최대 손실: -121.00 BRL
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
4%
0
0
USD
USD
2.1K
BRL
BRL
14
100%
208
58%
0%
1.03
0.38
BRL
BRL
36%
1:1