Adson Tassio De Sousa Amorim

ATA Trader

Adson Tassio De Sousa Amorim
0 리뷰
안정성
14
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 4%
XPMT5-PRD
1:1
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
208
이익 거래:
121 (58.17%)
손실 거래:
87 (41.83%)
최고의 거래:
60.00 BRL
최악의 거래:
-296.00 BRL
총 수익:
2 205.00 BRL (11 025 pips)
총 손실:
-2 125.00 BRL (10 625 pips)
연속 최대 이익:
14 (215.00 BRL)
연속 최대 이익:
215.00 BRL (14)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
0.36%
최대 입금량:
21.23%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
16 분
회복 요인:
0.20
롱(주식매수):
88 (42.31%)
숏(주식차입매도):
120 (57.69%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
0.38 BRL
평균 이익:
18.22 BRL
평균 손실:
-24.43 BRL
연속 최대 손실:
5 (-121.00 BRL)
연속 최대 손실:
-296.00 BRL (1)
월별 성장률:
8.76%
연간 예측:
106.31%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
402.00 BRL
최대한의:
402.00 BRL (36.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.30% (402.00 BRL)
자본금별:
5.55% (59.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINZ25 161
WING26 39
WINV25 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINZ25 69
WING26 70
WINV25 -104
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINZ25 785
WING26 790
WINV25 -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +60.00 BRL
최악의 거래: -296 BRL
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +215.00 BRL
연속 최대 손실: -121.00 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XPMT5-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
리뷰 없음
2025.12.18 15:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 13:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 13:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 17:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 21:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
