Adson Tassio De Sousa Amorim

ATA Trader

Adson Tassio De Sousa Amorim
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 5%
XPMT5-PRD
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
188
Прибыльных трейдов:
112 (59.57%)
Убыточных трейдов:
76 (40.43%)
Лучший трейд:
60.00 BRL
Худший трейд:
-296.00 BRL
Общая прибыль:
2 024.00 BRL (10 120 pips)
Общий убыток:
-1 925.00 BRL (9 625 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (215.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
215.00 BRL (14)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
0.36%
Макс. загрузка депозита:
21.23%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
0.25
Длинных трейдов:
77 (40.96%)
Коротких трейдов:
111 (59.04%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.53 BRL
Средняя прибыль:
18.07 BRL
Средний убыток:
-25.33 BRL
Макс. серия проигрышей:
5 (-121.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-296.00 BRL (1)
Прирост в месяц:
12.70%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
402.00 BRL
Максимальная:
402.00 BRL (36.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.30% (402.00 BRL)
По эквити:
5.55% (59.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINZ25 161
WING26 19
WINV25 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINZ25 69
WING26 78
WINV25 -104
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINZ25 785
WING26 885
WINV25 -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +60.00 BRL
Худший трейд: -296 BRL
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +215.00 BRL
Макс. убыток в серии: -121.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Нет отзывов
2025.12.18 15:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 13:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 13:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 17:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 21:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.