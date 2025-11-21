- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
188
Прибыльных трейдов:
112 (59.57%)
Убыточных трейдов:
76 (40.43%)
Лучший трейд:
60.00 BRL
Худший трейд:
-296.00 BRL
Общая прибыль:
2 024.00 BRL (10 120 pips)
Общий убыток:
-1 925.00 BRL (9 625 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (215.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
215.00 BRL (14)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
0.36%
Макс. загрузка депозита:
21.23%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
0.25
Длинных трейдов:
77 (40.96%)
Коротких трейдов:
111 (59.04%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.53 BRL
Средняя прибыль:
18.07 BRL
Средний убыток:
-25.33 BRL
Макс. серия проигрышей:
5 (-121.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-296.00 BRL (1)
Прирост в месяц:
12.70%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
402.00 BRL
Максимальная:
402.00 BRL (36.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.30% (402.00 BRL)
По эквити:
5.55% (59.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINZ25
|161
|WING26
|19
|WINV25
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINZ25
|69
|WING26
|78
|WINV25
|-104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINZ25
|785
|WING26
|885
|WINV25
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +60.00 BRL
Худший трейд: -296 BRL
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +215.00 BRL
Макс. убыток в серии: -121.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
2.1K
BRL
BRL
12
100%
188
59%
0%
1.05
0.53
BRL
BRL
36%
1:1