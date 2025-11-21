- 成长
交易:
188
盈利交易:
112 (59.57%)
亏损交易:
76 (40.43%)
最好交易:
60.00 BRL
最差交易:
-296.00 BRL
毛利:
2 024.00 BRL (10 120 pips)
毛利亏损:
-1 925.00 BRL (9 625 pips)
最大连续赢利:
14 (215.00 BRL)
最大连续盈利:
215.00 BRL (14)
夏普比率:
0.03
交易活动:
0.36%
最大入金加载:
21.23%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
0.25
长期交易:
77 (40.96%)
短期交易:
111 (59.04%)
利润因子:
1.05
预期回报:
0.53 BRL
平均利润:
18.07 BRL
平均损失:
-25.33 BRL
最大连续失误:
5 (-121.00 BRL)
最大连续亏损:
-296.00 BRL (1)
每月增长:
12.70%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
402.00 BRL
最大值:
402.00 BRL (36.30%)
相对跌幅:
结余:
36.30% (402.00 BRL)
净值:
5.55% (59.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINZ25
|161
|WING26
|19
|WINV25
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINZ25
|69
|WING26
|78
|WINV25
|-104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINZ25
|785
|WING26
|885
|WINV25
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +60.00 BRL
最差交易: -296 BRL
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +215.00 BRL
最大连续亏损: -121.00 BRL
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
2.1K
BRL
BRL
12
100%
188
59%
0%
1.05
0.53
BRL
BRL
36%
1:1