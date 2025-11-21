信号部分
信号 / MetaTrader 5 / ATA Trader
Adson Tassio De Sousa Amorim

ATA Trader

Adson Tassio De Sousa Amorim
0条评论
可靠性
12
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 5%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
188
盈利交易:
112 (59.57%)
亏损交易:
76 (40.43%)
最好交易:
60.00 BRL
最差交易:
-296.00 BRL
毛利:
2 024.00 BRL (10 120 pips)
毛利亏损:
-1 925.00 BRL (9 625 pips)
最大连续赢利:
14 (215.00 BRL)
最大连续盈利:
215.00 BRL (14)
夏普比率:
0.03
交易活动:
0.36%
最大入金加载:
21.23%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
0.25
长期交易:
77 (40.96%)
短期交易:
111 (59.04%)
利润因子:
1.05
预期回报:
0.53 BRL
平均利润:
18.07 BRL
平均损失:
-25.33 BRL
最大连续失误:
5 (-121.00 BRL)
最大连续亏损:
-296.00 BRL (1)
每月增长:
12.70%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
402.00 BRL
最大值:
402.00 BRL (36.30%)
相对跌幅:
结余:
36.30% (402.00 BRL)
净值:
5.55% (59.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINZ25 161
WING26 19
WINV25 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINZ25 69
WING26 78
WINV25 -104
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINZ25 785
WING26 885
WINV25 -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +60.00 BRL
最差交易: -296 BRL
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +215.00 BRL
最大连续亏损: -121.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XPMT5-PRD
7.50 × 4
没有评论
2025.12.18 15:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 13:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 13:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 17:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 21:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
