- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
193
Gewinntrades:
113 (58.54%)
Verlusttrades:
80 (41.45%)
Bester Trade:
60.00 BRL
Schlechtester Trade:
-296.00 BRL
Bruttoprofit:
2 050.00 BRL (10 250 pips)
Bruttoverlust:
-1 967.00 BRL (9 835 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (215.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
215.00 BRL (14)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
0.36%
Max deposit load:
21.23%
Letzter Trade:
14 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
16 Minuten
Erholungsfaktor:
0.21
Long-Positionen:
78 (40.41%)
Short-Positionen:
115 (59.59%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
0.43 BRL
Durchschnittlicher Profit:
18.14 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-24.59 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-121.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-296.00 BRL (1)
Wachstum pro Monat :
12.96%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
402.00 BRL
Maximaler:
402.00 BRL (36.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.30% (402.00 BRL)
Kapital:
5.55% (59.00 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WINZ25
|161
|WING26
|24
|WINV25
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WINZ25
|69
|WING26
|71
|WINV25
|-104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WINZ25
|785
|WING26
|805
|WINV25
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +60.00 BRL
Schlechtester Trade: -296 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +215.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -121.00 BRL
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
4%
0
0
USD
USD
2.1K
BRL
BRL
13
100%
193
58%
0%
1.04
0.43
BRL
BRL
36%
1:1