Adson Tassio De Sousa Amorim

ATA Trader

Adson Tassio De Sousa Amorim
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 4%
XPMT5-PRD
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
193
Gewinntrades:
113 (58.54%)
Verlusttrades:
80 (41.45%)
Bester Trade:
60.00 BRL
Schlechtester Trade:
-296.00 BRL
Bruttoprofit:
2 050.00 BRL (10 250 pips)
Bruttoverlust:
-1 967.00 BRL (9 835 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (215.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
215.00 BRL (14)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
0.36%
Max deposit load:
21.23%
Letzter Trade:
14 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
16 Minuten
Erholungsfaktor:
0.21
Long-Positionen:
78 (40.41%)
Short-Positionen:
115 (59.59%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
0.43 BRL
Durchschnittlicher Profit:
18.14 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-24.59 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-121.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-296.00 BRL (1)
Wachstum pro Monat :
12.96%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
402.00 BRL
Maximaler:
402.00 BRL (36.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.30% (402.00 BRL)
Kapital:
5.55% (59.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINZ25 161
WING26 24
WINV25 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINZ25 69
WING26 71
WINV25 -104
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINZ25 785
WING26 805
WINV25 -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +60.00 BRL
Schlechtester Trade: -296 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +215.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -121.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Keine Bewertungen
2025.12.18 15:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 13:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 13:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 17:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 21:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ATA Trader
30 USD pro Monat
4%
0
0
USD
2.1K
BRL
13
100%
193
58%
0%
1.04
0.43
BRL
36%
1:1
Kopieren

