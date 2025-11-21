- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
192
Negociações com lucro:
113 (58.85%)
Negociações com perda:
79 (41.15%)
Melhor negociação:
60.00 BRL
Pior negociação:
-296.00 BRL
Lucro bruto:
2 050.00 BRL (10 250 pips)
Perda bruta:
-1 950.00 BRL (9 750 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (215.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
215.00 BRL (14)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
0.36%
Depósito máximo carregado:
21.23%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
16 minutos
Fator de recuperação:
0.25
Negociações longas:
77 (40.10%)
Negociações curtas:
115 (59.90%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
0.52 BRL
Lucro médio:
18.14 BRL
Perda média:
-24.68 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-121.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-296.00 BRL (1)
Crescimento mensal:
20.27%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
402.00 BRL
Máximo:
402.00 BRL (36.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.30% (402.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
5.55% (59.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINZ25
|161
|WING26
|23
|WINV25
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINZ25
|69
|WING26
|78
|WINV25
|-104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINZ25
|785
|WING26
|890
|WINV25
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +60.00 BRL
Pior negociação: -296 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +215.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -121.00 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
2.1K
BRL
BRL
13
100%
192
58%
0%
1.05
0.52
BRL
BRL
36%
1:1