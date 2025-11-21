SinaisSeções
Adson Tassio De Sousa Amorim

ATA Trader

Adson Tassio De Sousa Amorim
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 5%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
192
Negociações com lucro:
113 (58.85%)
Negociações com perda:
79 (41.15%)
Melhor negociação:
60.00 BRL
Pior negociação:
-296.00 BRL
Lucro bruto:
2 050.00 BRL (10 250 pips)
Perda bruta:
-1 950.00 BRL (9 750 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (215.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
215.00 BRL (14)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
0.36%
Depósito máximo carregado:
21.23%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
16 minutos
Fator de recuperação:
0.25
Negociações longas:
77 (40.10%)
Negociações curtas:
115 (59.90%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
0.52 BRL
Lucro médio:
18.14 BRL
Perda média:
-24.68 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-121.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-296.00 BRL (1)
Crescimento mensal:
20.27%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
402.00 BRL
Máximo:
402.00 BRL (36.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.30% (402.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
5.55% (59.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINZ25 161
WING26 23
WINV25 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINZ25 69
WING26 78
WINV25 -104
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINZ25 785
WING26 890
WINV25 -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +60.00 BRL
Pior negociação: -296 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +215.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -121.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Sem comentários
2025.12.18 15:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 13:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 13:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 17:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 21:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
