トレード:
3 228
利益トレード:
2 478 (76.76%)
損失トレード:
750 (23.23%)
ベストトレード:
414.71 USD
最悪のトレード:
-233.16 USD
総利益:
15 902.06 USD (501 382 pips)
総損失:
-12 856.86 USD (506 241 pips)
最大連続の勝ち:
50 (132.45 USD)
最大連続利益:
640.82 USD (10)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
99.49%
最大入金額:
56.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
80
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.61
長いトレード:
1 704 (52.79%)
短いトレード:
1 524 (47.21%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
0.94 USD
平均利益:
6.42 USD
平均損失:
-17.14 USD
最大連続の負け:
9 (-39.16 USD)
最大連続損失:
-393.71 USD (2)
月間成長:
7.28%
年間予想:
88.39%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
660.46 USD (15.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.77% (660.46 USD)
エクイティによる:
38.71% (1 313.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDecn
|2549
|USDCADecn
|301
|AUDCADecn
|196
|AUDUSDecn
|179
|EURCHFecn
|2
|USDCHFecn
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDecn
|2.7K
|USDCADecn
|118
|AUDCADecn
|102
|AUDUSDecn
|157
|EURCHFecn
|-2
|USDCHFecn
|0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDecn
|-6K
|USDCADecn
|-260
|AUDCADecn
|995
|AUDUSDecn
|1.2K
|EURCHFecn
|-139
|USDCHFecn
|19
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MohicansMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
This is a strategy that pursues long-term security and stability, has independent intellectual property and innovative thinking, and is 100% executed by EA. From the first order opening on December 11, 2024 to December 11, 2025, this strategy has achieved an impressive annualized return rate of 101%, and has been continuously optimized for greater safety, stability, and comfort. Please contact the author for further discussion and collaboration qyzuo@hotmail.com
