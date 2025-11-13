シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AAA 10 percent per month
Qi Yuan Zuo

AAA 10 percent per month

Qi Yuan Zuo
レビュー0件
信頼性
55週間
0 / 0 USD
月額  600  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 107%
MohicansMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 228
利益トレード:
2 478 (76.76%)
損失トレード:
750 (23.23%)
ベストトレード:
414.71 USD
最悪のトレード:
-233.16 USD
総利益:
15 902.06 USD (501 382 pips)
総損失:
-12 856.86 USD (506 241 pips)
最大連続の勝ち:
50 (132.45 USD)
最大連続利益:
640.82 USD (10)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
99.49%
最大入金額:
56.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
80
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.61
長いトレード:
1 704 (52.79%)
短いトレード:
1 524 (47.21%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
0.94 USD
平均利益:
6.42 USD
平均損失:
-17.14 USD
最大連続の負け:
9 (-39.16 USD)
最大連続損失:
-393.71 USD (2)
月間成長:
7.28%
年間予想:
88.39%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
660.46 USD (15.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.77% (660.46 USD)
エクイティによる:
38.71% (1 313.56 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDecn 2549
USDCADecn 301
AUDCADecn 196
AUDUSDecn 179
EURCHFecn 2
USDCHFecn 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDecn 2.7K
USDCADecn 118
AUDCADecn 102
AUDUSDecn 157
EURCHFecn -2
USDCHFecn 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDecn -6K
USDCADecn -260
AUDCADecn 995
AUDUSDecn 1.2K
EURCHFecn -139
USDCHFecn 19
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +414.71 USD
最悪のトレード: -233 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +132.45 USD
最大連続損失: -39.16 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MohicansMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

This is a strategy that pursues long-term security and stability, has independent intellectual property and innovative thinking, and is 100% executed by EA. From the first order opening on December 11, 2024 to December 11, 2025, this strategy has achieved an impressive annualized return rate of 101%, and has been continuously optimized for greater safety, stability, and comfort. Please contact the author for further discussion and collaboration qyzuo@hotmail.com
レビューなし
2025.11.21 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 08:51
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
コピー

