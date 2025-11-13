- Wachstum
Trades insgesamt:
3 233
Gewinntrades:
2 481 (76.73%)
Verlusttrades:
752 (23.26%)
Bester Trade:
414.71 USD
Schlechtester Trade:
-233.16 USD
Bruttoprofit:
15 907.24 USD (501 804 pips)
Bruttoverlust:
-12 858.23 USD (506 365 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
50 (132.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
640.82 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
99.49%
Max deposit load:
56.61%
Letzter Trade:
52 Minuten
Trades pro Woche:
93
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
4.62
Long-Positionen:
1 706 (52.77%)
Short-Positionen:
1 527 (47.23%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
0.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-39.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-393.71 USD (2)
Wachstum pro Monat :
6.30%
Jahresprognose:
76.47%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
660.46 USD (15.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.77% (660.46 USD)
Kapital:
38.71% (1 313.56 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSDecn
|2552
|USDCADecn
|303
|AUDCADecn
|196
|AUDUSDecn
|179
|EURCHFecn
|2
|USDCHFecn
|1
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +414.71 USD
Schlechtester Trade: -233 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +132.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -39.16 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MohicansMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
This is a strategy that pursues long-term security and stability, has independent intellectual property and innovative thinking, and is 100% executed by EA. From the first order opening on December 11, 2024 to December 11, 2025, this strategy has achieved an impressive annualized return rate of 101%, and has been continuously optimized for greater safety, stability, and comfort. Please contact the author for further discussion and collaboration qyzuo@hotmail.com
