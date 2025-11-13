SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AAA 10 percent per month
Qi Yuan Zuo

AAA 10 percent per month

Qi Yuan Zuo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
55 Wochen
0 / 0 USD
Für 600 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 107%
MohicansMarkets-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 233
Gewinntrades:
2 481 (76.73%)
Verlusttrades:
752 (23.26%)
Bester Trade:
414.71 USD
Schlechtester Trade:
-233.16 USD
Bruttoprofit:
15 907.24 USD (501 804 pips)
Bruttoverlust:
-12 858.23 USD (506 365 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
50 (132.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
640.82 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
99.49%
Max deposit load:
56.61%
Letzter Trade:
52 Minuten
Trades pro Woche:
93
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
4.62
Long-Positionen:
1 706 (52.77%)
Short-Positionen:
1 527 (47.23%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
0.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-39.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-393.71 USD (2)
Wachstum pro Monat :
6.30%
Jahresprognose:
76.47%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
660.46 USD (15.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.77% (660.46 USD)
Kapital:
38.71% (1 313.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDecn 2552
USDCADecn 303
AUDCADecn 196
AUDUSDecn 179
EURCHFecn 2
USDCHFecn 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDecn 2.7K
USDCADecn 119
AUDCADecn 102
AUDUSDecn 157
EURCHFecn -2
USDCHFecn 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDecn -6K
USDCADecn -20
AUDCADecn 995
AUDUSDecn 1.2K
EURCHFecn -139
USDCHFecn 19
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +414.71 USD
Schlechtester Trade: -233 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +132.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -39.16 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MohicansMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

This is a strategy that pursues long-term security and stability, has independent intellectual property and innovative thinking, and is 100% executed by EA. From the first order opening on December 11, 2024 to December 11, 2025, this strategy has achieved an impressive annualized return rate of 101%, and has been continuously optimized for greater safety, stability, and comfort. Please contact the author for further discussion and collaboration qyzuo@hotmail.com
Keine Bewertungen
2025.11.21 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 08:51
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AAA 10 percent per month
600 USD pro Monat
107%
0
0
USD
3.6K
USD
55
100%
3 233
76%
99%
1.23
0.94
USD
39%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.