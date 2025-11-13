시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / AAA Double Annually Highlight
Qi Yuan Zuo

AAA Double Annually Highlight

Qi Yuan Zuo
0 리뷰
안정성
56
0 / 0 USD
월별 600 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 112%
MohicansMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 386
이익 거래:
2 593 (76.58%)
손실 거래:
793 (23.42%)
최고의 거래:
414.71 USD
최악의 거래:
-233.16 USD
총 수익:
16 292.32 USD (522 171 pips)
총 손실:
-13 165.01 USD (525 917 pips)
연속 최대 이익:
50 (132.45 USD)
연속 최대 이익:
640.82 USD (10)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
99.49%
최대 입금량:
56.61%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
154
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
4.74
롱(주식매수):
1 788 (52.81%)
숏(주식차입매도):
1 598 (47.19%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
0.92 USD
평균 이익:
6.28 USD
평균 손실:
-16.60 USD
연속 최대 손실:
9 (-39.16 USD)
연속 최대 손실:
-393.71 USD (2)
월별 성장률:
7.42%
연간 예측:
90.05%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
660.46 USD (15.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.77% (660.46 USD)
자본금별:
38.71% (1 313.56 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSDecn 2593
USDCADecn 333
AUDCADecn 244
AUDUSDecn 213
EURCHFecn 2
USDCHFecn 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSDecn 2.7K
USDCADecn 144
AUDCADecn 110
AUDUSDecn 180
EURCHFecn -2
USDCHFecn 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSDecn -5.6K
USDCADecn 2.9K
AUDCADecn -2.6K
AUDUSDecn 2.4K
EURCHFecn -139
USDCHFecn 19
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +414.71 USD
최악의 거래: -233 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +132.45 USD
연속 최대 손실: -39.16 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MohicansMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

This is a strategy that pursues long-term security and stability, has independent intellectual property and innovative thinking, and is 100% executed by EA. From the first order opening on December 11, 2024 to December 11, 2025, this strategy has achieved an impressive annualized return rate of 101%, and has been continuously optimized for greater safety, stability, and comfort. Please contact the author for further discussion and collaboration qyzuo@hotmail.com
리뷰 없음
