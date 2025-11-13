- 자본
- 축소
트레이드:
3 386
이익 거래:
2 593 (76.58%)
손실 거래:
793 (23.42%)
최고의 거래:
414.71 USD
최악의 거래:
-233.16 USD
총 수익:
16 292.32 USD (522 171 pips)
총 손실:
-13 165.01 USD (525 917 pips)
연속 최대 이익:
50 (132.45 USD)
연속 최대 이익:
640.82 USD (10)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
99.49%
최대 입금량:
56.61%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
154
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
4.74
롱(주식매수):
1 788 (52.81%)
숏(주식차입매도):
1 598 (47.19%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
0.92 USD
평균 이익:
6.28 USD
평균 손실:
-16.60 USD
연속 최대 손실:
9 (-39.16 USD)
연속 최대 손실:
-393.71 USD (2)
월별 성장률:
7.42%
연간 예측:
90.05%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
660.46 USD (15.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.77% (660.46 USD)
자본금별:
38.71% (1 313.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDecn
|2593
|USDCADecn
|333
|AUDCADecn
|244
|AUDUSDecn
|213
|EURCHFecn
|2
|USDCHFecn
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDecn
|2.7K
|USDCADecn
|144
|AUDCADecn
|110
|AUDUSDecn
|180
|EURCHFecn
|-2
|USDCHFecn
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDecn
|-5.6K
|USDCADecn
|2.9K
|AUDCADecn
|-2.6K
|AUDUSDecn
|2.4K
|EURCHFecn
|-139
|USDCHFecn
|19
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +414.71 USD
최악의 거래: -233 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +132.45 USD
연속 최대 손실: -39.16 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MohicansMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
This is a strategy that pursues long-term security and stability, has independent intellectual property and innovative thinking, and is 100% executed by EA. From the first order opening on December 11, 2024 to December 11, 2025, this strategy has achieved an impressive annualized return rate of 101%, and has been continuously optimized for greater safety, stability, and comfort. Please contact the author for further discussion and collaboration qyzuo@hotmail.com
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 600 USD
112%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
56
100%
3 386
76%
99%
1.23
0.92
USD
USD
39%
1:500