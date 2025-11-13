- 成长
交易:
3 214
盈利交易:
2 466 (76.72%)
亏损交易:
748 (23.27%)
最好交易:
414.71 USD
最差交易:
-233.16 USD
毛利:
15 886.84 USD (499 758 pips)
毛利亏损:
-12 852.12 USD (505 674 pips)
最大连续赢利:
50 (132.45 USD)
最大连续盈利:
640.82 USD (10)
夏普比率:
0.05
交易活动:
98.49%
最大入金加载:
56.61%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
108
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.59
长期交易:
1 695 (52.74%)
短期交易:
1 519 (47.26%)
利润因子:
1.24
预期回报:
0.94 USD
平均利润:
6.44 USD
平均损失:
-17.18 USD
最大连续失误:
9 (-39.16 USD)
最大连续亏损:
-393.71 USD (2)
每月增长:
7.83%
年度预测:
94.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
660.46 USD (15.77%)
相对跌幅:
结余:
15.77% (660.46 USD)
净值:
38.71% (1 313.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDecn
|2546
|USDCADecn
|295
|AUDCADecn
|194
|AUDUSDecn
|176
|EURCHFecn
|2
|USDCHFecn
|1
- 入金加载
- 提取
最好交易: +414.71 USD
最差交易: -233 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +132.45 USD
最大连续亏损: -39.16 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MohicansMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
这是一个追求长期安全稳定，具有独立知识产权独立创新思维，且100%由EA执行的策略。自2024年12月11日首单开单至2025年12月11日止，该策略获得了年化收益率101%的骄人成绩，且在持续优化中更加安全稳定舒适。与作者联络获取进一步讨论与合作，请qyzuo@hotmail.com
没有评论
