Qi Yuan Zuo

AAA 10 percent per month

Qi Yuan Zuo
可靠性
54
0 / 0 USD
每月复制 600 USD per 
增长自 2024 106%
MohicansMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 214
盈利交易:
2 466 (76.72%)
亏损交易:
748 (23.27%)
最好交易:
414.71 USD
最差交易:
-233.16 USD
毛利:
15 886.84 USD (499 758 pips)
毛利亏损:
-12 852.12 USD (505 674 pips)
最大连续赢利:
50 (132.45 USD)
最大连续盈利:
640.82 USD (10)
夏普比率:
0.05
交易活动:
98.49%
最大入金加载:
56.61%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
108
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.59
长期交易:
1 695 (52.74%)
短期交易:
1 519 (47.26%)
利润因子:
1.24
预期回报:
0.94 USD
平均利润:
6.44 USD
平均损失:
-17.18 USD
最大连续失误:
9 (-39.16 USD)
最大连续亏损:
-393.71 USD (2)
每月增长:
7.83%
年度预测:
94.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
660.46 USD (15.77%)
相对跌幅:
结余:
15.77% (660.46 USD)
净值:
38.71% (1 313.56 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDecn 2546
USDCADecn 295
AUDCADecn 194
AUDUSDecn 176
EURCHFecn 2
USDCHFecn 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDecn 2.7K
USDCADecn 116
AUDCADecn 100
AUDUSDecn 154
EURCHFecn -2
USDCHFecn 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDecn -6.3K
USDCADecn -512
AUDCADecn 778
AUDUSDecn 902
EURCHFecn -139
USDCHFecn 19
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +414.71 USD
最差交易: -233 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +132.45 USD
最大连续亏损: -39.16 USD

这是一个追求长期安全稳定，具有独立知识产权独立创新思维，且100%由EA执行的策略。自2024年12月11日首单开单至2025年12月11日止，该策略获得了年化收益率101%的骄人成绩，且在持续优化中更加安全稳定舒适。与作者联络获取进一步讨论与合作，请qyzuo@hotmail.com
2025.11.21 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 08:51
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AAA 10 percent per month
每月600 USD
106%
0
0
USD
3.6K
USD
54
100%
3 214
76%
98%
1.23
0.94
USD
39%
1:500
