Qi Yuan Zuo

AAA 10 percent per month

Qi Yuan Zuo
0 recensioni
Affidabilità
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2024 93%
MohicansMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 617
Profit Trade:
2 043 (78.06%)
Loss Trade:
574 (21.93%)
Best Trade:
197.22 USD
Worst Trade:
-233.16 USD
Profitto lordo:
13 338.61 USD (425 157 pips)
Perdita lorda:
-10 545.15 USD (425 386 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (132.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
640.82 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.08%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
96
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.23
Long Trade:
1 400 (53.50%)
Short Trade:
1 217 (46.50%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
1.07 USD
Profitto medio:
6.53 USD
Perdita media:
-18.37 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-39.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-393.71 USD (2)
Crescita mensile:
6.64%
Previsione annuale:
80.54%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
660.46 USD (15.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.77% (660.46 USD)
Per equità:
5.64% (190.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDecn 2393
USDCADecn 103
AUDCADecn 63
AUDUSDecn 55
EURCHFecn 2
USDCHFecn 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDecn 2.6K
USDCADecn 99
AUDCADecn 76
AUDUSDecn 63
EURCHFecn -2
USDCHFecn 0
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDecn -9K
USDCADecn 5.3K
AUDCADecn 5.7K
AUDUSDecn -1.9K
EURCHFecn -139
USDCHFecn 19
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +197.22 USD
Worst Trade: -233 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +132.45 USD
Massima perdita consecutiva: -39.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MohicansMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

