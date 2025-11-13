SinaisSeções
Qi Yuan Zuo

AAA 10 percent per month

Qi Yuan Zuo
Confiabilidade
55 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 600 USD por mês
crescimento desde 2024 107%
MohicansMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 228
Negociações com lucro:
2 478 (76.76%)
Negociações com perda:
750 (23.23%)
Melhor negociação:
414.71 USD
Pior negociação:
-233.16 USD
Lucro bruto:
15 902.06 USD (501 382 pips)
Perda bruta:
-12 856.86 USD (506 241 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
50 (132.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
640.82 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
99.49%
Depósito máximo carregado:
56.61%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
80
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.61
Negociações longas:
1 704 (52.79%)
Negociações curtas:
1 524 (47.21%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
0.94 USD
Lucro médio:
6.42 USD
Perda média:
-17.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-39.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-393.71 USD (2)
Crescimento mensal:
7.28%
Previsão anual:
88.39%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
660.46 USD (15.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.77% (660.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.71% (1 313.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDecn 2549
USDCADecn 301
AUDCADecn 196
AUDUSDecn 179
EURCHFecn 2
USDCHFecn 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDecn 2.7K
USDCADecn 118
AUDCADecn 102
AUDUSDecn 157
EURCHFecn -2
USDCHFecn 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDecn -6K
USDCADecn -260
AUDCADecn 995
AUDUSDecn 1.2K
EURCHFecn -139
USDCHFecn 19
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +414.71 USD
Pior negociação: -233 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +132.45 USD
Máxima perda consecutiva: -39.16 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MohicansMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

This is a strategy that pursues long-term security and stability, has independent intellectual property and innovative thinking, and is 100% executed by EA. From the first order opening on December 11, 2024 to December 11, 2025, this strategy has achieved an impressive annualized return rate of 101%, and has been continuously optimized for greater safety, stability, and comfort. Please contact the author for further discussion and collaboration qyzuo@hotmail.com
2025.11.21 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 08:51
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
