Negociações:
3 228
Negociações com lucro:
2 478 (76.76%)
Negociações com perda:
750 (23.23%)
Melhor negociação:
414.71 USD
Pior negociação:
-233.16 USD
Lucro bruto:
15 902.06 USD (501 382 pips)
Perda bruta:
-12 856.86 USD (506 241 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
50 (132.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
640.82 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
99.49%
Depósito máximo carregado:
56.61%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
80
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.61
Negociações longas:
1 704 (52.79%)
Negociações curtas:
1 524 (47.21%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
0.94 USD
Lucro médio:
6.42 USD
Perda média:
-17.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-39.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-393.71 USD (2)
Crescimento mensal:
7.28%
Previsão anual:
88.39%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
660.46 USD (15.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.77% (660.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.71% (1 313.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDecn
|2549
|USDCADecn
|301
|AUDCADecn
|196
|AUDUSDecn
|179
|EURCHFecn
|2
|USDCHFecn
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDecn
|2.7K
|USDCADecn
|118
|AUDCADecn
|102
|AUDUSDecn
|157
|EURCHFecn
|-2
|USDCHFecn
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDecn
|-6K
|USDCADecn
|-260
|AUDCADecn
|995
|AUDUSDecn
|1.2K
|EURCHFecn
|-139
|USDCHFecn
|19
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +414.71 USD
Pior negociação: -233 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +132.45 USD
Máxima perda consecutiva: -39.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MohicansMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
This is a strategy that pursues long-term security and stability, has independent intellectual property and innovative thinking, and is 100% executed by EA. From the first order opening on December 11, 2024 to December 11, 2025, this strategy has achieved an impressive annualized return rate of 101%, and has been continuously optimized for greater safety, stability, and comfort. Please contact the author for further discussion and collaboration qyzuo@hotmail.com
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
600 USD por mês
107%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
55
100%
3 228
76%
99%
1.23
0.94
USD
USD
39%
1:500