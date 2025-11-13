SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AAA 10 percent per month
Qi Yuan Zuo

AAA 10 percent per month

Qi Yuan Zuo
0 inceleme
Güvenilirlik
49 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 93%
MohicansMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 617
Kârla kapanan işlemler:
2 043 (78.06%)
Zararla kapanan işlemler:
574 (21.93%)
En iyi işlem:
197.22 USD
En kötü işlem:
-233.16 USD
Brüt kâr:
13 338.61 USD (425 157 pips)
Brüt zarar:
-10 545.15 USD (425 386 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (132.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
640.82 USD (10)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.08%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
96
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.23
Alış işlemleri:
1 400 (53.50%)
Satış işlemleri:
1 217 (46.50%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
1.07 USD
Ortalama kâr:
6.53 USD
Ortalama zarar:
-18.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-39.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-393.71 USD (2)
Aylık büyüme:
6.64%
Yıllık tahmin:
80.54%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
660.46 USD (15.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.77% (660.46 USD)
Varlığa göre:
5.64% (190.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDecn 2393
USDCADecn 103
AUDCADecn 63
AUDUSDecn 55
EURCHFecn 2
USDCHFecn 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDecn 2.6K
USDCADecn 99
AUDCADecn 76
AUDUSDecn 63
EURCHFecn -2
USDCHFecn 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDecn -9K
USDCADecn 5.3K
AUDCADecn 5.7K
AUDUSDecn -1.9K
EURCHFecn -139
USDCHFecn 19
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +197.22 USD
En kötü işlem: -233 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +132.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MohicansMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
