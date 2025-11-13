SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AAA 10 percent per month
Qi Yuan Zuo

AAA 10 percent per month

Qi Yuan Zuo
0 avis
Fiabilité
49 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2024 93%
MohicansMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 617
Bénéfice trades:
2 043 (78.06%)
Perte trades:
574 (21.93%)
Meilleure transaction:
197.22 USD
Pire transaction:
-233.16 USD
Bénéfice brut:
13 338.61 USD (425 157 pips)
Perte brute:
-10 545.15 USD (425 386 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (132.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
640.82 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.06%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
96
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
4.23
Longs trades:
1 400 (53.50%)
Courts trades:
1 217 (46.50%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
1.07 USD
Bénéfice moyen:
6.53 USD
Perte moyenne:
-18.37 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-39.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-393.71 USD (2)
Croissance mensuelle:
6.64%
Prévision annuelle:
80.54%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
660.46 USD (15.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.77% (660.46 USD)
Par fonds propres:
4.94% (166.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDecn 2393
USDCADecn 103
AUDCADecn 63
AUDUSDecn 55
EURCHFecn 2
USDCHFecn 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDecn 2.6K
USDCADecn 99
AUDCADecn 76
AUDUSDecn 63
EURCHFecn -2
USDCHFecn 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDecn -9K
USDCADecn 5.3K
AUDCADecn 5.7K
AUDUSDecn -1.9K
EURCHFecn -139
USDCHFecn 19
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +197.22 USD
Pire transaction: -233 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +132.45 USD
Perte consécutive maximale: -39.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MohicansMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AAA 10 percent per month
300 USD par mois
93%
0
0
USD
3.4K
USD
49
100%
2 617
78%
100%
1.26
1.07
USD
16%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.