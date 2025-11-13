Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MohicansMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Это стратегия, направленная на долгосрочную безопасность и стабильность, независимое инновационное мышление с независимой интеллектуальной собственностью и 100% реализуемая EA. С момента первого заказа 11 декабря 2024 года до 11 декабря 2025 года стратегия достигла впечатляющих результатов с годовой доходностью 101% и более безопасной, стабильной и комфортной в непрерывной оптимизации. Свяжитесь с автором для дальнейшего обсуждения и сотрудничества, пожалуйста qyzuo@hotmail.com