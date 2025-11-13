- Прирост
Всего трейдов:
3 214
Прибыльных трейдов:
2 466 (76.72%)
Убыточных трейдов:
748 (23.27%)
Лучший трейд:
414.71 USD
Худший трейд:
-233.16 USD
Общая прибыль:
15 886.84 USD (499 758 pips)
Общий убыток:
-12 852.12 USD (505 674 pips)
Макс. серия выигрышей:
50 (132.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
640.82 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
98.49%
Макс. загрузка депозита:
56.61%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
107
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.59
Длинных трейдов:
1 695 (52.74%)
Коротких трейдов:
1 519 (47.26%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.94 USD
Средняя прибыль:
6.44 USD
Средний убыток:
-17.18 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-39.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-393.71 USD (2)
Прирост в месяц:
7.83%
Годовой прогноз:
94.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
660.46 USD (15.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.77% (660.46 USD)
По эквити:
38.71% (1 313.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDecn
|2546
|USDCADecn
|295
|AUDCADecn
|194
|AUDUSDecn
|176
|EURCHFecn
|2
|USDCHFecn
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDecn
|2.7K
|USDCADecn
|116
|AUDCADecn
|100
|AUDUSDecn
|154
|EURCHFecn
|-2
|USDCHFecn
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDecn
|-6.3K
|USDCADecn
|-512
|AUDCADecn
|778
|AUDUSDecn
|902
|EURCHFecn
|-139
|USDCHFecn
|19
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Лучший трейд: +414.71 USD
Худший трейд: -233 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +132.45 USD
Макс. убыток в серии: -39.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MohicansMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Это стратегия, направленная на долгосрочную безопасность и стабильность, независимое инновационное мышление с независимой интеллектуальной собственностью и 100% реализуемая EA. С момента первого заказа 11 декабря 2024 года до 11 декабря 2025 года стратегия достигла впечатляющих результатов с годовой доходностью 101% и более безопасной, стабильной и комфортной в непрерывной оптимизации. Свяжитесь с автором для дальнейшего обсуждения и сотрудничества, пожалуйста qyzuo@hotmail.com
Нет отзывов
