Сигналы / MetaTrader 4 / AAA 10 percent per month
Qi Yuan Zuo

AAA 10 percent per month

Qi Yuan Zuo
0 отзывов
Надежность
54 недели
0 / 0 USD
Копировать за 600 USD в месяц
прирост с 2024 106%
MohicansMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 214
Прибыльных трейдов:
2 466 (76.72%)
Убыточных трейдов:
748 (23.27%)
Лучший трейд:
414.71 USD
Худший трейд:
-233.16 USD
Общая прибыль:
15 886.84 USD (499 758 pips)
Общий убыток:
-12 852.12 USD (505 674 pips)
Макс. серия выигрышей:
50 (132.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
640.82 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
98.49%
Макс. загрузка депозита:
56.61%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
107
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.59
Длинных трейдов:
1 695 (52.74%)
Коротких трейдов:
1 519 (47.26%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.94 USD
Средняя прибыль:
6.44 USD
Средний убыток:
-17.18 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-39.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-393.71 USD (2)
Прирост в месяц:
7.83%
Годовой прогноз:
94.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
660.46 USD (15.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.77% (660.46 USD)
По эквити:
38.71% (1 313.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDecn 2546
USDCADecn 295
AUDCADecn 194
AUDUSDecn 176
EURCHFecn 2
USDCHFecn 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDecn 2.7K
USDCADecn 116
AUDCADecn 100
AUDUSDecn 154
EURCHFecn -2
USDCHFecn 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDecn -6.3K
USDCADecn -512
AUDCADecn 778
AUDUSDecn 902
EURCHFecn -139
USDCHFecn 19
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +414.71 USD
Худший трейд: -233 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +132.45 USD
Макс. убыток в серии: -39.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MohicansMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Это стратегия, направленная на долгосрочную безопасность и стабильность, независимое инновационное мышление с независимой интеллектуальной собственностью и 100% реализуемая EA. С момента первого заказа 11 декабря 2024 года до 11 декабря 2025 года стратегия достигла впечатляющих результатов с годовой доходностью 101% и более безопасной, стабильной и комфортной в непрерывной оптимизации. Свяжитесь с автором для дальнейшего обсуждения и сотрудничества, пожалуйста qyzuo@hotmail.com
Нет отзывов
2025.11.21 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 08:51
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
