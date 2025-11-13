- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
3 228
Transacciones Rentables:
2 478 (76.76%)
Transacciones Irrentables:
750 (23.23%)
Mejor transacción:
414.71 USD
Peor transacción:
-233.16 USD
Beneficio Bruto:
15 902.06 USD (501 382 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 856.86 USD (506 241 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
50 (132.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
640.82 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
99.49%
Carga máxima del depósito:
56.61%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
80
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
4.61
Transacciones Largas:
1 704 (52.79%)
Transacciones Cortas:
1 524 (47.21%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
0.94 USD
Beneficio medio:
6.42 USD
Pérdidas medias:
-17.14 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-39.16 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-393.71 USD (2)
Crecimiento al mes:
7.28%
Pronóstico anual:
88.39%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
660.46 USD (15.77%)
Reducción relativa:
De balance:
15.77% (660.46 USD)
De fondos:
38.71% (1 313.56 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSDecn
|2549
|USDCADecn
|301
|AUDCADecn
|196
|AUDUSDecn
|179
|EURCHFecn
|2
|USDCHFecn
|1
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSDecn
|2.7K
|USDCADecn
|118
|AUDCADecn
|102
|AUDUSDecn
|157
|EURCHFecn
|-2
|USDCHFecn
|0
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSDecn
|-6K
|USDCADecn
|-260
|AUDCADecn
|995
|AUDUSDecn
|1.2K
|EURCHFecn
|-139
|USDCHFecn
|19
|
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +414.71 USD
Peor transacción: -233 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +132.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -39.16 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MohicansMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
This is a strategy that pursues long-term security and stability, has independent intellectual property and innovative thinking, and is 100% executed by EA. From the first order opening on December 11, 2024 to December 11, 2025, this strategy has achieved an impressive annualized return rate of 101%, and has been continuously optimized for greater safety, stability, and comfort. Please contact the author for further discussion and collaboration qyzuo@hotmail.com
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
600 USD al mes
107%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
55
100%
3 228
76%
99%
1.23
0.94
USD
USD
39%
1:500