AAA 10 percent per month
Qi Yuan Zuo

AAA 10 percent per month

Qi Yuan Zuo
0 comentarios
Fiabilidad
55 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 107%
MohicansMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 228
Transacciones Rentables:
2 478 (76.76%)
Transacciones Irrentables:
750 (23.23%)
Mejor transacción:
414.71 USD
Peor transacción:
-233.16 USD
Beneficio Bruto:
15 902.06 USD (501 382 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 856.86 USD (506 241 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
50 (132.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
640.82 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
99.49%
Carga máxima del depósito:
56.61%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
80
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
4.61
Transacciones Largas:
1 704 (52.79%)
Transacciones Cortas:
1 524 (47.21%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
0.94 USD
Beneficio medio:
6.42 USD
Pérdidas medias:
-17.14 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-39.16 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-393.71 USD (2)
Crecimiento al mes:
7.28%
Pronóstico anual:
88.39%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
660.46 USD (15.77%)
Reducción relativa:
De balance:
15.77% (660.46 USD)
De fondos:
38.71% (1 313.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDecn 2549
USDCADecn 301
AUDCADecn 196
AUDUSDecn 179
EURCHFecn 2
USDCHFecn 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDecn 2.7K
USDCADecn 118
AUDCADecn 102
AUDUSDecn 157
EURCHFecn -2
USDCHFecn 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDecn -6K
USDCADecn -260
AUDCADecn 995
AUDUSDecn 1.2K
EURCHFecn -139
USDCHFecn 19
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +414.71 USD
Peor transacción: -233 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +132.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -39.16 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MohicansMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

This is a strategy that pursues long-term security and stability, has independent intellectual property and innovative thinking, and is 100% executed by EA. From the first order opening on December 11, 2024 to December 11, 2025, this strategy has achieved an impressive annualized return rate of 101%, and has been continuously optimized for greater safety, stability, and comfort. Please contact the author for further discussion and collaboration qyzuo@hotmail.com
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AAA 10 percent per month
600 USD al mes
107%
0
0
USD
3.6K
USD
55
100%
3 228
76%
99%
1.23
0.94
USD
39%
1:500
Copiar

