- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
717
利益トレード:
567 (79.07%)
損失トレード:
150 (20.92%)
ベストトレード:
1 659.27 USD
最悪のトレード:
-4 643.21 USD
総利益:
133 792.18 USD (495 662 pips)
総損失:
-108 655.69 USD (372 172 pips)
最大連続の勝ち:
45 (5 639.08 USD)
最大連続利益:
10 083.46 USD (12)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
80.69%
最大入金額:
7.27%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
83
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
1.61
長いトレード:
487 (67.92%)
短いトレード:
230 (32.08%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
35.06 USD
平均利益:
235.97 USD
平均損失:
-724.37 USD
最大連続の負け:
9 (-9 062.78 USD)
最大連続損失:
-9 062.78 USD (9)
月間成長:
15.90%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 520.38 USD
最大の:
15 566.71 USD (22.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.54% (15 566.71 USD)
エクイティによる:
8.26% (8 393.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|709
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|24K
|USDJPY
|586
|GBPJPY
|301
|CHFJPY
|20
|EURJPY
|25
|GBPUSD
|0
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|121K
|USDJPY
|1.9K
|GBPJPY
|-47
|CHFJPY
|340
|EURJPY
|99
|GBPUSD
|-9
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 659.27 USD
最悪のトレード: -4 643 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +5 639.08 USD
最大連続損失: -9 062.78 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
LuckyBunga777 is an institutional-grade portfolio managed under a proprietary algorithmic framework. Our strategy prioritizes capital preservation through strict risk management protocols and dynamic hedging. We focus on delivering consistent, risk-adjusted returns with controlled drawdown, independent of market volatility."Cultivating capital with precision. luckybunga777 represents the intersection of patience and aggressive execution. We treat every position as a seed for exponential growth, managed through rigid institutional standards. Your gateway to systematic wealth accumulation."
Verified Track Record:
my fx book com/ members/ BM_PEDRO38/ luckybunga777/ 11811373
