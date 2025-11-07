シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / LuckyBunga777 Capital
Benlmuchtarst

LuckyBunga777 Capital

Benlmuchtarst
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  77  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 37%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
717
利益トレード:
567 (79.07%)
損失トレード:
150 (20.92%)
ベストトレード:
1 659.27 USD
最悪のトレード:
-4 643.21 USD
総利益:
133 792.18 USD (495 662 pips)
総損失:
-108 655.69 USD (372 172 pips)
最大連続の勝ち:
45 (5 639.08 USD)
最大連続利益:
10 083.46 USD (12)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
80.69%
最大入金額:
7.27%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
83
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
1.61
長いトレード:
487 (67.92%)
短いトレード:
230 (32.08%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
35.06 USD
平均利益:
235.97 USD
平均損失:
-724.37 USD
最大連続の負け:
9 (-9 062.78 USD)
最大連続損失:
-9 062.78 USD (9)
月間成長:
15.90%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 520.38 USD
最大の:
15 566.71 USD (22.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.54% (15 566.71 USD)
エクイティによる:
8.26% (8 393.67 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 709
USDJPY 3
GBPJPY 2
CHFJPY 1
EURJPY 1
GBPUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 24K
USDJPY 586
GBPJPY 301
CHFJPY 20
EURJPY 25
GBPUSD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 121K
USDJPY 1.9K
GBPJPY -47
CHFJPY 340
EURJPY 99
GBPUSD -9
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 659.27 USD
最悪のトレード: -4 643 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +5 639.08 USD
最大連続損失: -9 062.78 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

LuckyBunga777 is an institutional-grade portfolio managed under a proprietary algorithmic framework. Our strategy prioritizes capital preservation through strict risk management protocols and dynamic hedging. We focus on delivering consistent, risk-adjusted returns with controlled drawdown, independent of market volatility.

"Cultivating capital with precision. luckybunga777 represents the intersection of patience and aggressive execution. We treat every position as a seed for exponential growth, managed through rigid institutional standards. Your gateway to systematic wealth accumulation."

Verified Track Record: 

my fx book com/ members/ BM_PEDRO38/ luckybunga777/ 11811373

レビューなし
2025.12.26 20:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 03:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 18:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 04:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 16:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 02:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 04:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 15:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください