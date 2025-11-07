- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
701
盈利交易:
553 (78.88%)
亏损交易:
148 (21.11%)
最好交易:
1 659.27 USD
最差交易:
-4 643.21 USD
毛利:
131 011.63 USD (486 679 pips)
毛利亏损:
-107 826.15 USD (370 029 pips)
最大连续赢利:
45 (5 639.08 USD)
最大连续盈利:
10 083.46 USD (12)
夏普比率:
0.06
交易活动:
80.69%
最大入金加载:
7.27%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
79
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.49
长期交易:
478 (68.19%)
短期交易:
223 (31.81%)
利润因子:
1.22
预期回报:
33.07 USD
平均利润:
236.91 USD
平均损失:
-728.56 USD
最大连续失误:
9 (-9 062.78 USD)
最大连续亏损:
-9 062.78 USD (9)
每月增长:
16.69%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 520.38 USD
最大值:
15 566.71 USD (22.82%)
相对跌幅:
结余:
13.54% (15 566.71 USD)
净值:
8.26% (8 393.67 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|693
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|22K
|USDJPY
|586
|GBPJPY
|301
|CHFJPY
|20
|EURJPY
|25
|GBPUSD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|114K
|USDJPY
|1.9K
|GBPJPY
|-47
|CHFJPY
|340
|EURJPY
|99
|GBPUSD
|-9
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 659.27 USD
最差交易: -4 643 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +5 639.08 USD
最大连续亏损: -9 062.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 14
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
LuckyBunga777 is an institutional-grade portfolio managed under a proprietary algorithmic framework. Our strategy prioritizes capital preservation through strict risk management protocols and dynamic hedging. We focus on delivering consistent, risk-adjusted returns with controlled drawdown, independent of market volatility."Cultivating capital with precision. luckybunga777 represents the intersection of patience and aggressive execution. We treat every position as a seed for exponential growth, managed through rigid institutional standards. Your gateway to systematic wealth accumulation."
Verified Track Record:
my fx book com/ members/ BM_PEDRO38/ luckybunga777/ 11811373
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月77 USD
34%
0
0
USD
USD
98K
USD
USD
10
0%
701
78%
81%
1.21
33.07
USD
USD
14%
1:50