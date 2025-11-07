信号部分
信号 / MetaTrader 4 / LuckyBunga777 Capital
Benlmuchtarst

LuckyBunga777 Capital

Benlmuchtarst
0条评论
可靠性
10
0 / 0 USD
每月复制 77 USD per 
增长自 2025 34%
MaxrichGroup-Real
1:50
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
701
盈利交易:
553 (78.88%)
亏损交易:
148 (21.11%)
最好交易:
1 659.27 USD
最差交易:
-4 643.21 USD
毛利:
131 011.63 USD (486 679 pips)
毛利亏损:
-107 826.15 USD (370 029 pips)
最大连续赢利:
45 (5 639.08 USD)
最大连续盈利:
10 083.46 USD (12)
夏普比率:
0.06
交易活动:
80.69%
最大入金加载:
7.27%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
79
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.49
长期交易:
478 (68.19%)
短期交易:
223 (31.81%)
利润因子:
1.22
预期回报:
33.07 USD
平均利润:
236.91 USD
平均损失:
-728.56 USD
最大连续失误:
9 (-9 062.78 USD)
最大连续亏损:
-9 062.78 USD (9)
每月增长:
16.69%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 520.38 USD
最大值:
15 566.71 USD (22.82%)
相对跌幅:
结余:
13.54% (15 566.71 USD)
净值:
8.26% (8 393.67 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 693
USDJPY 3
GBPJPY 2
CHFJPY 1
EURJPY 1
GBPUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 22K
USDJPY 586
GBPJPY 301
CHFJPY 20
EURJPY 25
GBPUSD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 114K
USDJPY 1.9K
GBPJPY -47
CHFJPY 340
EURJPY 99
GBPUSD -9
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 659.27 USD
最差交易: -4 643 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +5 639.08 USD
最大连续亏损: -9 062.78 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 14
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
289 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

LuckyBunga777 is an institutional-grade portfolio managed under a proprietary algorithmic framework. Our strategy prioritizes capital preservation through strict risk management protocols and dynamic hedging. We focus on delivering consistent, risk-adjusted returns with controlled drawdown, independent of market volatility.

"Cultivating capital with precision. luckybunga777 represents the intersection of patience and aggressive execution. We treat every position as a seed for exponential growth, managed through rigid institutional standards. Your gateway to systematic wealth accumulation."

Verified Track Record: 

my fx book com/ members/ BM_PEDRO38/ luckybunga777/ 11811373

没有评论
2025.12.26 03:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 18:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 04:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 16:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 02:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 04:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 15:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
LuckyBunga777 Capital
每月77 USD
34%
0
0
USD
98K
USD
10
0%
701
78%
81%
1.21
33.07
USD
14%
1:50
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载