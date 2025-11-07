SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / LuckyBunga777 Capital
Benlmuchtarst

LuckyBunga777 Capital

Benlmuchtarst
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 77 USD por mês
crescimento desde 2025 37%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
717
Negociações com lucro:
567 (79.07%)
Negociações com perda:
150 (20.92%)
Melhor negociação:
1 659.27 USD
Pior negociação:
-4 643.21 USD
Lucro bruto:
133 792.18 USD (495 662 pips)
Perda bruta:
-108 655.69 USD (372 172 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (5 639.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10 083.46 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
80.69%
Depósito máximo carregado:
7.27%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
83
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.61
Negociações longas:
487 (67.92%)
Negociações curtas:
230 (32.08%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
35.06 USD
Lucro médio:
235.97 USD
Perda média:
-724.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-9 062.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9 062.78 USD (9)
Crescimento mensal:
15.90%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 520.38 USD
Máximo:
15 566.71 USD (22.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.54% (15 566.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.26% (8 393.67 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 709
USDJPY 3
GBPJPY 2
CHFJPY 1
EURJPY 1
GBPUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 24K
USDJPY 586
GBPJPY 301
CHFJPY 20
EURJPY 25
GBPUSD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 121K
USDJPY 1.9K
GBPJPY -47
CHFJPY 340
EURJPY 99
GBPUSD -9
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 659.27 USD
Pior negociação: -4 643 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +5 639.08 USD
Máxima perda consecutiva: -9 062.78 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 14
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
289 mais ...
LuckyBunga777 is an institutional-grade portfolio managed under a proprietary algorithmic framework. Our strategy prioritizes capital preservation through strict risk management protocols and dynamic hedging. We focus on delivering consistent, risk-adjusted returns with controlled drawdown, independent of market volatility.

"Cultivating capital with precision. luckybunga777 represents the intersection of patience and aggressive execution. We treat every position as a seed for exponential growth, managed through rigid institutional standards. Your gateway to systematic wealth accumulation."

Verified Track Record: 

my fx book com/ members/ BM_PEDRO38/ luckybunga777/ 11811373

Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
LuckyBunga777 Capital
77 USD por mês
37%
0
0
USD
100K
USD
10
0%
717
79%
81%
1.23
35.06
USD
14%
1:50
Copiar

