Negociações:
717
Negociações com lucro:
567 (79.07%)
Negociações com perda:
150 (20.92%)
Melhor negociação:
1 659.27 USD
Pior negociação:
-4 643.21 USD
Lucro bruto:
133 792.18 USD (495 662 pips)
Perda bruta:
-108 655.69 USD (372 172 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (5 639.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10 083.46 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
80.69%
Depósito máximo carregado:
7.27%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
83
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.61
Negociações longas:
487 (67.92%)
Negociações curtas:
230 (32.08%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
35.06 USD
Lucro médio:
235.97 USD
Perda média:
-724.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-9 062.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9 062.78 USD (9)
Crescimento mensal:
15.90%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 520.38 USD
Máximo:
15 566.71 USD (22.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.54% (15 566.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.26% (8 393.67 USD)
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
LuckyBunga777 is an institutional-grade portfolio managed under a proprietary algorithmic framework. Our strategy prioritizes capital preservation through strict risk management protocols and dynamic hedging. We focus on delivering consistent, risk-adjusted returns with controlled drawdown, independent of market volatility."Cultivating capital with precision. luckybunga777 represents the intersection of patience and aggressive execution. We treat every position as a seed for exponential growth, managed through rigid institutional standards. Your gateway to systematic wealth accumulation."
Verified Track Record:
my fx book com/ members/ BM_PEDRO38/ luckybunga777/ 11811373
Sem comentários
