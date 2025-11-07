- Прирост
Всего трейдов:
776
Прибыльных трейдов:
609 (78.47%)
Убыточных трейдов:
167 (21.52%)
Лучший трейд:
1 659.27 USD
Худший трейд:
-5 126.00 USD
Общая прибыль:
143 595.45 USD (520 432 pips)
Общий убыток:
-144 841.63 USD (466 870 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (5 639.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 083.46 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
80.69%
Макс. загрузка депозита:
9.26%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
132
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.04
Длинных трейдов:
538 (69.33%)
Коротких трейдов:
238 (30.67%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-1.61 USD
Средняя прибыль:
235.79 USD
Средний убыток:
-867.32 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-9 062.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-22 278.92 USD (7)
Прирост в месяц:
-17.69%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 520.38 USD
Максимальная:
32 884.78 USD (41.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.47% (32 884.78 USD)
По эквити:
21.65% (21 597.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|768
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-2.2K
|USDJPY
|586
|GBPJPY
|301
|CHFJPY
|20
|EURJPY
|25
|GBPUSD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|51K
|USDJPY
|1.9K
|GBPJPY
|-47
|CHFJPY
|340
|EURJPY
|99
|GBPUSD
|-9
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 659.27 USD
Худший трейд: -5 126 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +5 639.08 USD
Макс. убыток в серии: -9 062.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 14
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
LuckyBunga777 is an institutional-grade portfolio managed under a proprietary algorithmic framework. Our strategy prioritizes capital preservation through strict risk management protocols and dynamic hedging. We focus on delivering consistent, risk-adjusted returns with controlled drawdown, independent of market volatility."Cultivating capital with precision. luckybunga777 represents the intersection of patience and aggressive execution. We treat every position as a seed for exponential growth, managed through rigid institutional standards. Your gateway to systematic wealth accumulation."
Verified Track Record:
my fx book com/ members/ BM_PEDRO38/ luckybunga777/ 11811373
Нет отзывов
