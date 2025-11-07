СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / LuckyBunga777 Capital
Benlmuchtarst

LuckyBunga777 Capital

Benlmuchtarst
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 77 USD в месяц
прирост с 2025 -1%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
776
Прибыльных трейдов:
609 (78.47%)
Убыточных трейдов:
167 (21.52%)
Лучший трейд:
1 659.27 USD
Худший трейд:
-5 126.00 USD
Общая прибыль:
143 595.45 USD (520 432 pips)
Общий убыток:
-144 841.63 USD (466 870 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (5 639.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 083.46 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
80.69%
Макс. загрузка депозита:
9.26%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
132
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.04
Длинных трейдов:
538 (69.33%)
Коротких трейдов:
238 (30.67%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-1.61 USD
Средняя прибыль:
235.79 USD
Средний убыток:
-867.32 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-9 062.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-22 278.92 USD (7)
Прирост в месяц:
-17.69%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 520.38 USD
Максимальная:
32 884.78 USD (41.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.47% (32 884.78 USD)
По эквити:
21.65% (21 597.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 768
USDJPY 3
GBPJPY 2
CHFJPY 1
EURJPY 1
GBPUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -2.2K
USDJPY 586
GBPJPY 301
CHFJPY 20
EURJPY 25
GBPUSD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 51K
USDJPY 1.9K
GBPJPY -47
CHFJPY 340
EURJPY 99
GBPUSD -9
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 659.27 USD
Худший трейд: -5 126 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +5 639.08 USD
Макс. убыток в серии: -9 062.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LuckyBunga777 is an institutional-grade portfolio managed under a proprietary algorithmic framework. Our strategy prioritizes capital preservation through strict risk management protocols and dynamic hedging. We focus on delivering consistent, risk-adjusted returns with controlled drawdown, independent of market volatility.

"Cultivating capital with precision. luckybunga777 represents the intersection of patience and aggressive execution. We treat every position as a seed for exponential growth, managed through rigid institutional standards. Your gateway to systematic wealth accumulation."

Verified Track Record: 

my fx book com/ members/ BM_PEDRO38/ luckybunga777/ 11811373

Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
LuckyBunga777 Capital
77 USD в месяц
-1%
0
0
USD
70K
USD
10
0%
776
78%
81%
0.99
-1.61
USD
32%
1:50
Копировать

