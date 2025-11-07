- 成長
トレード:
1 025
利益トレード:
742 (72.39%)
損失トレード:
283 (27.61%)
ベストトレード:
1 485.28 USD
最悪のトレード:
-327.69 USD
総利益:
40 519.40 USD (36 426 624 pips)
総損失:
-12 598.49 USD (19 821 481 pips)
最大連続の勝ち:
31 (1 215.26 USD)
最大連続利益:
3 731.66 USD (12)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
17.13%
最大入金額:
2.02%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
18.99
長いトレード:
523 (51.02%)
短いトレード:
502 (48.98%)
プロフィットファクター:
3.22
期待されたペイオフ:
27.24 USD
平均利益:
54.61 USD
平均損失:
-44.52 USD
最大連続の負け:
11 (-1 470.54 USD)
最大連続損失:
-1 470.54 USD (11)
月間成長:
4.06%
年間予想:
49.31%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.69 USD
最大の:
1 470.54 USD (8.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.68% (1 470.54 USD)
エクイティによる:
6.43% (2 123.92 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1025
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|28K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|17M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 485.28 USD
最悪のトレード: -328 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +1 215.26 USD
最大連続損失: -1 470.54 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FortunePrimeGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FortunePrimeGlobal-Live
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.79 × 191
レビューなし
