Trade:
814
Profit Trade:
588 (72.23%)
Loss Trade:
226 (27.76%)
Best Trade:
1 485.28 USD
Worst Trade:
-327.69 USD
Profitto lordo:
33 154.11 USD (29 637 358 pips)
Perdita lorda:
-10 150.91 USD (16 481 140 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (1 215.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 731.66 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
15.64
Long Trade:
421 (51.72%)
Short Trade:
393 (48.28%)
Fattore di profitto:
3.27
Profitto previsto:
28.26 USD
Profitto medio:
56.38 USD
Perdita media:
-44.92 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 470.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 470.54 USD (11)
Crescita mensile:
14.38%
Previsione annuale:
174.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.69 USD
Massimale:
1 470.54 USD (8.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.68% (1 470.54 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
Simbolo
Operazioni
Sell
Buy
BTCUSD
814
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
Simbolo
Profitto lordo, USD
Perdita, USD
Profitto, USD
BTCUSD
23K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo
Profitto lordo, pips
Perdita, pips
Profitto, pips
BTCUSD
13M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
Best Trade: +1 485.28 USD
Worst Trade: -328 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +1 215.26 USD
Massima perdita consecutiva: -1 470.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FortunePrimeGlobal-Live
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.79 × 191
