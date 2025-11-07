SegnaliSezioni
EA BTC PRO MT4
Quoc Viet Do

EA BTC PRO MT4

Quoc Viet Do
0 recensioni
44 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 230%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
814
Profit Trade:
588 (72.23%)
Loss Trade:
226 (27.76%)
Best Trade:
1 485.28 USD
Worst Trade:
-327.69 USD
Profitto lordo:
33 154.11 USD (29 637 358 pips)
Perdita lorda:
-10 150.91 USD (16 481 140 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (1 215.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 731.66 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
15.64
Long Trade:
421 (51.72%)
Short Trade:
393 (48.28%)
Fattore di profitto:
3.27
Profitto previsto:
28.26 USD
Profitto medio:
56.38 USD
Perdita media:
-44.92 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 470.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 470.54 USD (11)
Crescita mensile:
14.38%
Previsione annuale:
174.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.69 USD
Massimale:
1 470.54 USD (8.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.68% (1 470.54 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 814
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 23K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 13M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FortunePrimeGlobal-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.79 × 191
