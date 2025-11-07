СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EA BTC PRO MT4
Quoc Viet Do

EA BTC PRO MT4

Quoc Viet Do
0 отзывов
Надежность
54 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 279%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 025
Прибыльных трейдов:
742 (72.39%)
Убыточных трейдов:
283 (27.61%)
Лучший трейд:
1 485.28 USD
Худший трейд:
-327.69 USD
Общая прибыль:
40 519.40 USD (36 426 624 pips)
Общий убыток:
-12 598.49 USD (19 821 481 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (1 215.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 731.66 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
17.13%
Макс. загрузка депозита:
2.02%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
18.99
Длинных трейдов:
523 (51.02%)
Коротких трейдов:
502 (48.98%)
Профит фактор:
3.22
Мат. ожидание:
27.24 USD
Средняя прибыль:
54.61 USD
Средний убыток:
-44.52 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 470.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 470.54 USD (11)
Прирост в месяц:
4.06%
Годовой прогноз:
49.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.69 USD
Максимальная:
1 470.54 USD (8.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.68% (1 470.54 USD)
По эквити:
6.43% (2 123.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 1025
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 28K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 17M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 485.28 USD
Худший трейд: -328 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1 215.26 USD
Макс. убыток в серии: -1 470.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FortunePrimeGlobal-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.79 × 191
Нет отзывов
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.