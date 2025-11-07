- Прирост
Всего трейдов:
1 025
Прибыльных трейдов:
742 (72.39%)
Убыточных трейдов:
283 (27.61%)
Лучший трейд:
1 485.28 USD
Худший трейд:
-327.69 USD
Общая прибыль:
40 519.40 USD (36 426 624 pips)
Общий убыток:
-12 598.49 USD (19 821 481 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (1 215.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 731.66 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
17.13%
Макс. загрузка депозита:
2.02%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
18.99
Длинных трейдов:
523 (51.02%)
Коротких трейдов:
502 (48.98%)
Профит фактор:
3.22
Мат. ожидание:
27.24 USD
Средняя прибыль:
54.61 USD
Средний убыток:
-44.52 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 470.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 470.54 USD (11)
Прирост в месяц:
4.06%
Годовой прогноз:
49.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.69 USD
Максимальная:
1 470.54 USD (8.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.68% (1 470.54 USD)
По эквити:
6.43% (2 123.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1025
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|28K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|17M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 485.28 USD
Худший трейд: -328 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1 215.26 USD
Макс. убыток в серии: -1 470.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FortunePrimeGlobal-Live
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.79 × 191
Нет отзывов
