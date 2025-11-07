- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 025
盈利交易:
742 (72.39%)
亏损交易:
283 (27.61%)
最好交易:
1 485.28 USD
最差交易:
-327.69 USD
毛利:
40 519.40 USD (36 426 624 pips)
毛利亏损:
-12 598.49 USD (19 821 481 pips)
最大连续赢利:
31 (1 215.26 USD)
最大连续盈利:
3 731.66 USD (12)
夏普比率:
0.22
交易活动:
17.13%
最大入金加载:
2.02%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
5 小时
采收率:
18.99
长期交易:
523 (51.02%)
短期交易:
502 (48.98%)
利润因子:
3.22
预期回报:
27.24 USD
平均利润:
54.61 USD
平均损失:
-44.52 USD
最大连续失误:
11 (-1 470.54 USD)
最大连续亏损:
-1 470.54 USD (11)
每月增长:
4.06%
年度预测:
49.31%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.69 USD
最大值:
1 470.54 USD (8.68%)
相对跌幅:
结余:
8.68% (1 470.54 USD)
净值:
6.43% (2 123.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1025
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|28K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|17M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 485.28 USD
最差交易: -328 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +1 215.26 USD
最大连续亏损: -1 470.54 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
279%
0
0
USD
USD
38K
USD
USD
54
100%
1 025
72%
17%
3.21
27.24
USD
USD
9%
1:500