Sinyaller / MetaTrader 4 / EA BTC PRO MT4
Quoc Viet Do

EA BTC PRO MT4

Quoc Viet Do
0 inceleme
44 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 230%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
814
Kârla kapanan işlemler:
588 (72.23%)
Zararla kapanan işlemler:
226 (27.76%)
En iyi işlem:
1 485.28 USD
En kötü işlem:
-327.69 USD
Brüt kâr:
33 154.11 USD (29 637 358 pips)
Brüt zarar:
-10 150.91 USD (16 481 140 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (1 215.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 731.66 USD (12)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
15.64
Alış işlemleri:
421 (51.72%)
Satış işlemleri:
393 (48.28%)
Kâr faktörü:
3.27
Beklenen getiri:
28.26 USD
Ortalama kâr:
56.38 USD
Ortalama zarar:
-44.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 470.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 470.54 USD (11)
Aylık büyüme:
14.38%
Yıllık tahmin:
174.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.69 USD
Maksimum:
1 470.54 USD (8.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.68% (1 470.54 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 814
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 23K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 13M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 485.28 USD
En kötü işlem: -328 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +1 215.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 470.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FortunePrimeGlobal-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.79 × 191
İnceleme yok
