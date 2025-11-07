- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
814
Kârla kapanan işlemler:
588 (72.23%)
Zararla kapanan işlemler:
226 (27.76%)
En iyi işlem:
1 485.28 USD
En kötü işlem:
-327.69 USD
Brüt kâr:
33 154.11 USD (29 637 358 pips)
Brüt zarar:
-10 150.91 USD (16 481 140 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (1 215.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 731.66 USD (12)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
15.64
Alış işlemleri:
421 (51.72%)
Satış işlemleri:
393 (48.28%)
Kâr faktörü:
3.27
Beklenen getiri:
28.26 USD
Ortalama kâr:
56.38 USD
Ortalama zarar:
-44.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 470.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 470.54 USD (11)
Aylık büyüme:
14.38%
Yıllık tahmin:
174.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.69 USD
Maksimum:
1 470.54 USD (8.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.68% (1 470.54 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|814
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|23K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|13M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 485.28 USD
En kötü işlem: -328 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +1 215.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 470.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok