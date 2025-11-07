- Crescimento
Negociações:
1 025
Negociações com lucro:
742 (72.39%)
Negociações com perda:
283 (27.61%)
Melhor negociação:
1 485.28 USD
Pior negociação:
-327.69 USD
Lucro bruto:
40 519.40 USD (36 426 624 pips)
Perda bruta:
-12 598.49 USD (19 821 481 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (1 215.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 731.66 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
17.13%
Depósito máximo carregado:
2.02%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
18.99
Negociações longas:
523 (51.02%)
Negociações curtas:
502 (48.98%)
Fator de lucro:
3.22
Valor esperado:
27.24 USD
Lucro médio:
54.61 USD
Perda média:
-44.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-1 470.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 470.54 USD (11)
Crescimento mensal:
4.06%
Previsão anual:
49.31%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.69 USD
Máximo:
1 470.54 USD (8.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.68% (1 470.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.43% (2 123.92 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1025
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|28K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|17M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FortunePrimeGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FortunePrimeGlobal-Live
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.79 × 191
